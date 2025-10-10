ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο ΛΕΞ σχολίασε την ανάρτηση του Τσιμίκα και έδωσε το σύνθημα

Ο ΛΕΞ σχολίασε την συγκινητική ανάρτηση που δημοσίευσε ο Κώστας Τσιμίκας και εξέφρασε την πίστη του για νίκη της Ελλάδας απέναντι στη Δανία (12/10, 21:45).

Η Εθνική Ελλάδας αδίκησε τον εαυτό της απέναντι στη Σκωτία και παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε, υπέστη ανατροπή και ηττήθηκε 3-1 στο «Χάμπντεν Παρκ».

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έμεινε στους τρεις βαθμούς, τέσσερις λιγότερους από Δανία και Σκωτία και πλέον χρειάζεται συγκεκριμένο συνδυασμό αποτελεσμάτων για την κατάληψη μία εκ των δύο πρώτων θέσεων.

Μετά την λήξη της αναμέτρησης, ο Κώστας Τσιμίκας προέβη σε δηλώσεις, κατά τις οποίες θέλησε να αφιερώσει το γκολ που πέτυχε στους ανθρώπους που έχασε από κοντά του τον τελευταίο χρόνο και δεν είναι πια εδώ.

«Πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι και να πάμε στην Δανία για να κερδίσουμε. Το γκολ μου το αφιέρωσα στον Γιώργο πρώτα από όλα, στον κολλητό μου που τον έχασα το καλοκαίρι, στον Ντιόγκο και σε όλους αυτούς που δεν είναι πια κοντά μας. Νομίζω ότι είναι πολύ βαρύ για μένα προσωπικά, έχασα πολλούς ανθρώπους τον τελευταίο χρόνο αλλά πάντα προσπαθώ να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό για αυτούς, να παίζω πρώτα από όλα για τον κολλητό μου που ήταν πάντα δίπλα μου, σε κάθε βήμα και αυτό το γκολ είναι για όλους αυτούς που δεν είναι πια εδώ», ανέφερε μεταξύ άλλων ο διεθνής μπακ της Ρόμα, ο οποίος προχώρησε και σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ο 29χρονος αμυντικός των «τζιαλορόσι» ανήρτησε ένα καρουζέλ φωτογραφιών συνοδευόμενο από το τραγούδι του ΛΕΞ, «Air Max» με τους στίχους:

«Βαράμε τις κόρνες στα αμάξια μας όταν περνάμε από τα κοιμητήρια

Γι' αυτούς που φύγαν νωρίς κι οι γειτονιές τρέμαν στο διάβα τους.

Ραπάρω και μ' ακούν οι μάνες τους το γράφω για τους αθάνατους

Ποτέ δεν ξεχνάμε, ποτέ δεν ξεχνάμε».

Αυτό είχε την αντίδραση του καλλιτέχνη, ο οποίος σχολίασε τη δημοσίευση του Κώστα Τσιμίκα και εξέφρασε τις ελπίδες του για νίκη στον αγώνα απέναντι στη Δανία την Κυριακή (12/10, 21:45).

«Διπλό στη Δανία», σχολίασε χαρακτηριστικά ο ΛΕΞ.

