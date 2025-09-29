ΒΙΝΤΕΟ: Ποιος ξεχνά το ΠΑΟΚ–Μακάμπι; Ο Λιάσος Λουκά μιλά για εκείνο το παιχνίδι!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα όσα είπε ο Λιάσος Λουκά στο «Εκτός...ΓΗΠΕΔΟΥ» όπου μίλησε για όλα με τον Αλέξανδρο Βανέζο.

Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και νυν τεχνικός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στο περίφημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ το 2004 για τα προκριματικά του Champions League, όπου η συμμετοχή του αποδείχθηκε αντικανονική. 

Αν και ο ίδιος χωρίς να το θέλει έμελλε να είναι ο αρνητικός πρωταγωνιστής, μίλησε για την εμπειρία σε ένα  παιχνίδι ορόσημο που τον σημάδεψε...

Το βίντεο: (5:07)

 

