Η Νότια Αφρική επιστρέφει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά το 2010 - Νιγηρία από άλλον πλανήτη!

Την ίδια ώρα η Νότια Αφρική διέλυσε την Ρουάντα με 3-0 και με το τρίποντο αυτό έφτασε τους 18 βαθμούς παίρνοντας το χρυσό εισιτήριο που της χαρίζει την απευθείας πρόκριση στα γήπεδα του Μεξικό, του Καναδά και των ΗΠΑ, όπου και θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ιστορική στιγμή για τη χώρα που έχει να συμμετάσχει από το 2010, τη χρονιά που είχε διοργανώσει αυτή την παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου.

Νιγηρία και Μπενίν πάλευαν για την 2η θέση του 3ου ομίλου με την ομάδα του Ερίκ Τσέλε να παίρνει τους τρεις βαθμούς, φτάνοντας τους συνολικά 17, όσους έχει και το Μπενίν, έχοντας όμως καλύτερη διαφορά τερμάτων.

Τον δρόμο της πρόκρισης για τη Νότια Αφρική άνοιξε ο Μπάθα στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης γράφοντας το 1-0, ενώ ο Απόλις στο 26' έβαλε γερές βάσεις για τη νίκη πετυχαίνοντας το 2-0.

Το γήπεδο πήρε φωτιά στο 72' όταν και ο Μαγκόπα έριξε τη χαριστική βολή στη Ρουάντα, γράφοντας το τελικό 3-0.

Η γιορτή ξεκίνησε από πολύ νωρίς για τη Νιγηρία με τον Βίκτορ Όσιμεν να ανοίγει το σκορ στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης, μετά από ασίστ του Τσουκουέζε, για το 1-0. Οι δυο τους συνεργάστηκαν ξανά και στο 37ο λεπτό, με τον σούπερ σταρ της Γαλατάσαραϊ να χτυπάει ξανά, γράφοντας το 2-0.

Ο Όσιμεν όμως δεν σταμάτησε εκεί και στο 51ο λεπτό μετά από πάσα του Σιμόν αυτή τη φορά ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, ολοκληρώνοντας το δικό του προσωπικό χατ τρικ.

Το κερασάκι στη τούρτα μπήκε από τον Ονιέκα στο 90+1' για το τελικό 4-0. -

Πηγή: sport-fm.gr