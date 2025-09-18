ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τελικά πόσο επιβλήθηκε ο Ολυμπιακός της Πάφου;

Η πρωτάρα Πάφος πήγε στο γεμάτο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», έμεινε με δέκα παίκτες πολύ νωρίς αλλά πήρε βαθμό και 700+ ευρώ!

Εννοείται πως ο Ολυμπιακός ήταν το φαβορί πριν την σέντρα του αγώνα με την Πάφο. Μιλάμε για μία πολύ πιο μεγάλη ομάδα, με υπερδιπλάσιο μπάτζετ και πολλές παρουσίες στην κορυφαία αυτή διοργάνωση. Επίσης, αγωνίστηκε μπροστά στον κόσμο του ο οποίος γέμισε το στάδιο. Από εκεί και πέρα όμως, ο Καρσέδο και η Πάφος μπλόκαραν τους πρωταθλητές Ελλάδος με σχετική ευκολία. Στο δεύτερο μέρος, όταν οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να βάλουν περισσότερη πίεση, η Πάφος έκλεισε σχεδόν όλους του χώρους. Βρήκε κάποιες φάσεις όπως ήταν λογικό να συμβεί όμως δεν βρήκε γκολ. Κι αυτό δεν οφείλεται στην αστοχία, οπότε το ανάθεμα για την τύχη κ.ο.κ δεν αποτελεί μία ρεαλιστική εξήγηση για το ότι δεν κέρδισε την Πάφο ο Ολυμπιακός. Η Πάφος ήταν εξαιρετική, έπαιξε πολύ προσεχτικά μετά την αποβολή, πήρε τον βαθμό και συνεχίζει... 

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΠΑΦΟΣ FC

