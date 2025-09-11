Ντόντσιτς: Υπέγραψε αυτόγραφο σε 50ευρω!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να στείλει τη Σλοβενία στα ημιτελικά του EuroBasket 2025, αλλά κάτι τέτοιο κατέστη αδύνατο.

Η Γερμανία κατάφερε να πάρει τη νίκη στο φινάλε και να αφήσει τους Σλοβένους με το... παράπονο. Ωστόσο ο Ντόντσιτς, παρότι τα είχε με τους διαιτητές, δεν άφησε τους φανς του παραπονεμένους.

Στην επιστροφή της αποστολής για το ξενοδοχείο, ο Ντόντσιτς υπέγραψε τα αυτόγραφα, όπως συνηθίζει πάντα. Αυτό που έπιασε όμως η κάμερα του Gazzetta ήταν... πρωτοφανές. Αφού πέραν από φανέλες, μπάλες και καπέλα, υπέγραψε σε κινητό αλλά και σε... χαρτονόμισμα.

Συγκεκριμένα σε ένα χαρτονόμισμα 50 ευρώ, με έναν φαν του να αποσπά την υπογραφή του σε ένα μέρος που ίσως δεν περίμενε ούτε εκείνος.

