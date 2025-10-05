ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ψάχνεται για Ζεσούς η Έβερτον

Ψάχνεται για Ζεσούς η Έβερτον

Η Άρσεναλ δεν έχει στα πλάνα της τη φετινή σεζόν τον Γκαμπριέλ Ζεσούς και περιμένει προτάσεις για την παραχώρηση του τον Ιανουάριο, μετά και την απόκτηση το καλοκαίρι του Βίκτορ Γιόκερες από τη Σπόρτινγκ για την κορυφή της επίθεσης της.

Ο Βραζιλιάνος διεθνής επιθετικός έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 και η διοίκηση των “κανονιέρηδων” ανακοίνωσε στον μάνατζερ του πως είναι στη λίστα των υπό παραχώρηση παικτών, σύμφωνα με την εφημερίδα “Daily Mail”.

Ο 28χρονος άσος εντάχθηκε στο δυναμικό της Άρσεναλ το καλοκαίρι του 2022 από τη Μάντσεστερ Σίτι και παραμένει εκτός δράσης τους τελευταίους μήνες, λόγω του σοβαρού τραυματισμού του στο δεξί γόνατο. Αναμένεται το Δεκέμβριο να επιστρέψει στις προπονήσεις.

Σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ η Έβερτον έχει ξεκινήσει ήδη επαφές με την Άρσεναλ για την απόκτηση του Βραζιλιάνου στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, ετοιμάζοντας πρόταση 35 εκατ. ευρώ. Μάλιστα υποστηρίζεται πως ήδη ο Ντέιβιντ Μόγιες έχει επικοινωνήσει μαζί του και προσπαθεί να τον πείσει να παίξει στην ομάδα του Λίβερπουλ.

