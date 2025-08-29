Τσέλσι - Πάφος και το μυαλό πάει πίσω στο 2-2!

Οι σπουδαίες πορείες του ΑΠΟΕΛ στα ευρωπαϊκά σαλόνια σημαδεύτηκαν από τεράστια αποτελέσματα. Ένα από αυτά μας ήρθε ξανά στο μυαλό χθες με το άκουσμα της κλήρωσης που αφορούσε τους αντίπαλους της Πάφος FC στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση!

Μία από τις αντιπάλους των κυανόλευκων είναι η Τσέλσι, την οποία θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας!

Πώς να μην σου έρθει στο μυαλό, η τεράστια εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ στο «Στάμφορντ Μπριτζ», την πρώτη χρονιά που συμμετείχε στους ομίλους του Champions League;

Εκείνο το 2-2 με σκόρερ τους Μιροσάβλιεβιτς και Ζεβλάκοφ, ποιος μπορεί να το ξεχάσει;

Αυτό το αποτέλεσμα και άλλα που ακολούθησαν γιγάντωσαν τον ΑΠΟΕΛ, οδηγώντας τους γαλαζοκίτρινους στις επιτυχίες που όλοι γνωρίζουμε.

Ας ευχηθούμε να ορθώσει ανάστημα και η Πάφος FC απέναντι στα μεγαθήρια της κορυφαίας ευρωπαϊκής σκηνής.

