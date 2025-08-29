ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τσέλσι - Πάφος και το μυαλό πάει πίσω στο 2-2!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τσέλσι - Πάφος και το μυαλό πάει πίσω στο 2-2!

Τότε άρχισαν να μπαίνουν οι βάσεις για τις σπουδαίες πορείες του ΑΠΟΕΛ.

Οι σπουδαίες πορείες του ΑΠΟΕΛ στα ευρωπαϊκά σαλόνια σημαδεύτηκαν από τεράστια αποτελέσματα. Ένα από αυτά μας ήρθε ξανά στο μυαλό χθες με το άκουσμα της κλήρωσης που αφορούσε τους αντίπαλους της Πάφος FC στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση!

Μία από τις αντιπάλους των κυανόλευκων είναι η Τσέλσι, την οποία θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας!

Πώς να μην σου έρθει στο μυαλό, η τεράστια εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ στο «Στάμφορντ Μπριτζ», την πρώτη χρονιά που συμμετείχε στους ομίλους του Champions League;

Εκείνο το 2-2 με σκόρερ τους Μιροσάβλιεβιτς και Ζεβλάκοφ, ποιος μπορεί να το ξεχάσει;

Αυτό το αποτέλεσμα και άλλα που ακολούθησαν γιγάντωσαν τον ΑΠΟΕΛ, οδηγώντας τους γαλαζοκίτρινους στις επιτυχίες που όλοι γνωρίζουμε.

Ας ευχηθούμε να ορθώσει ανάστημα και η Πάφος FC απέναντι στα μεγαθήρια της κορυφαίας ευρωπαϊκής σκηνής.

Α.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛΠΑΦΟΣ FCΚΥΠΡΟΣΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στην Πορτογαλία το Σάββατο ο Ιωαννίδης για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Σπόρτινγκ

Ελλάδα

|

Category image

Σωφρόνης: «Aπολογούμαστε, όσοι φωνάζουν έχουν δίκαιο...»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Γιαννέφσκι: «Ιστορική νίκη, τα πήγαμε εξαιρετικά στρατηγικά»

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η τριάρα του Ύψωνα στο «Αλφαμέγα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πανηγύρια στον Ύψωνα και... γιουχαΐσματα από την άλλη για τον Απόλλωνα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κέρασε τριάρα τον Απόλλωνα και έγραψε ιστορία η Freedom24 Krasava ΕΝΥ!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Φεύγει για λίγους μήνες από την Ομόνοια ο Ελάντερ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μετά τον ΑΠΟΕΛ, χτύπησε και κόντρα στον Απόλλωνα ο Χριστοδούλου!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Πρέπει να δείχνουμε κατανόηση στο επάγγελμα του προπονητή»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

«Ξέρουμε ποιοι είμαστε, θα παλεύουμε κάθε παιχνίδι»

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η όμορφη εκτέλεση φάουλ που έδωσε τη νίκη στον Ακρίτα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έκλεισε στη Ρόμα ο Τσιμίκας και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Mε μια... ζωγραφιά συνεχίζει αήττητος o Aκρίτας, κέρδισε την Ένωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Θέμα με Ντιόν με μυϊκό πρόβλημα και αναγκαστική αλλαγή

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Στην τελική ευθεία του Ινκαπιέ στην Άρσεναλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη