Πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό ο Μίλος Πάντοβιτς!

Κοντά στον Παναθηναϊκό ο Μίλος Πάντοβιτς!

O 23χρονος σέντερ φορ της Μπάτσκα Τόπολα, όχι μόνο έχει προταθεί και εξετάζεται από το «τριφύλλι», αλλά σύμφωνα με πληροφορίες από τη Σερβία, φέρεται να προβάρει τα «πράσινα»!

O νεαρός επιθετικός, θα αποτελέσει μια επένδυση, τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον και θα αποκτηθεί με την προοπτική του τρίτου, ιεραρχικά φορ, πίσω από τον Κάρολ Σφιντέρσκι και τον ποδοσφαιριστή που θα αποκτήσει ο Παναθηναϊκός, προκειμένου να αντικαταστήσει τον Φώτη Ιωαννίδη, που θα είναι έμπειρος και με παραστάσεις.

Πηγή: sport-fm.gr