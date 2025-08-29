Τουρκία: 17χρονος πυροβόλησε πρώην πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας

Σοκ έχει προκαλέσει στην Τουρκία η εν ψυχρώ δολοφονία ενός 49χρονου πρώην προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας, την ώρα που έτρωγε σε καφέ σε προάστιο της Κωνσταντινούπολης, με το περιστατικό να καταγράφεται λεπτομερώς από την κάμερα ασφαλείας του καταστήματος.

Η δολοφονία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης με θύμα τον πρώην πρόεδρο της Αλεμντάγ Σπορ, Τουντζάι Μερίτς, στο προάστιο Τσεκμεκιόι. Όπως φαίνεται στα πλάνα που έχουν κυκλοφορήσει, ο δράστης τον πλησιάζει και αφού βγάζει ένα όπλο που είχε στη ζώνη του, τον πυροβολεί μια φορά στο κεφάλι, προκαλώντας πανικό στους θαμώνες, ενώ άμεσα τρέπεται σε φυγή.

Αμέσως μετά το περιστατικό, οι δυνάμεις ασφαλείας ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργού Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά, ο βασικός ύποπτος, ένας 17χρονος, επιχείρησε να διαφύγει προς το εξωτερικό και εντοπίστηκε στην Αδριανούπολη, όπου και συνελήφθη. Μαζί του, κρατείται από τις Αρχές κι ένας 64χρονος που έκρυβε τον ύποπτο στο σπίτι του και επιχείρησε να τον φυγαδεύσει.