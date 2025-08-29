ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τουρκία: 17χρονος πυροβόλησε πρώην πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τουρκία: 17χρονος πυροβόλησε πρώην πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας

Θύμα ένας 49χρονος πρώην πρόεδρος ερασιτεχνικού συλλόγου - Συνελήφθη ο 17χρονος βασικός ύποπτος κι ένας 64χρονος που επιχείρησε να τον φυγαδεύσει.

Σοκ έχει προκαλέσει στην Τουρκία η εν ψυχρώ δολοφονία ενός 49χρονου πρώην προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας, την ώρα που έτρωγε σε καφέ σε προάστιο της Κωνσταντινούπολης, με το περιστατικό να καταγράφεται λεπτομερώς από την κάμερα ασφαλείας του καταστήματος.

Η δολοφονία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης με θύμα τον πρώην πρόεδρο της Αλεμντάγ Σπορ, Τουντζάι Μερίτς, στο προάστιο Τσεκμεκιόι. Όπως φαίνεται στα πλάνα που έχουν κυκλοφορήσει, ο δράστης τον πλησιάζει και αφού βγάζει ένα όπλο που είχε στη ζώνη του, τον πυροβολεί μια φορά στο κεφάλι, προκαλώντας πανικό στους θαμώνες, ενώ άμεσα τρέπεται σε φυγή.

Αμέσως μετά το περιστατικό, οι δυνάμεις ασφαλείας ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργού Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά, ο βασικός ύποπτος, ένας 17χρονος, επιχείρησε να διαφύγει προς το εξωτερικό και εντοπίστηκε στην Αδριανούπολη, όπου και συνελήφθη. Μαζί του, κρατείται από τις Αρχές κι ένας 64χρονος που έκρυβε τον ύποπτο στο σπίτι του και επιχείρησε να τον φυγαδεύσει.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό ο Μίλος Πάντοβιτς!

Ελλάδα

|

Category image

Ρόμα: Τα τυπικά απομένουν για να ντυθεί στα «τζαλορόσο» ο Τσιμίκας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Και επίσημα στην Ανόρθωση ο Μάριος Ηλία

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η μυθική αποζημίωση που θα λάβει ο Μουρίνιο από τη Φενέρ και οι λόγοι αποχώρησής του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τινάζει την... μπάνκα στον αέρα με ποσό ρεκόρ για τον Ίσακ η Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ροντρίγκεζ: «Δεν έχω αμφιβολία για τις δυνατότητες της ομάδας μας»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Υπέγραψε ο Μάριος Ηλία!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τουρκία: 17χρονος πυροβόλησε πρώην πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Επιδόρπιο» με σούπερ ντέρμπι (πρόγραμμα και βαθμολογία)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το πρώτο «πρέπει» της σεζόν!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Τέλος ο Μουρίνιο από τη Φενέρμπαχτσε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τσέλσι - Πάφος και το μυαλό πάει πίσω στο 2-2!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κλήση Μάντζιου με Φαμπιάνο!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η έμπνευση του φίλου της Ομόνοιας -25 ευρώ στο ένστικτο, 362 στην τσέπη!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Θλίψη για τον χαμό του Πάμπου Αναστασίου

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη