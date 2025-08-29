Υπέγραψε ο Μάριος Ηλία!

Ποδοσφαιστής της Ανόρθωσης είναι ο Μάριος Ηλίας. Ο 29χρονος επιθετικός αφού τα βρήκε σε όλα με την ομάδα της Αμμοχώστου, υπέγραψε πριν λίγο το συμβόλαιό του και έτσι θα συνεχίσει την καριέρα του στην «Κυρία».

Εννοείται ότι συμφωνία υπήρξε και με την Πάφος FC, με την οποία ο Ηλία πανηγύρισε το πρωτάθλημα την περσινή χρονιά.

Ο Απόστολος Μακρίδης εδώ και καιρό είχε βάλει στο στόχαστρό του τον ποδοσφαιριστή αφού θεωρεί ότι ταιριάζει απόλυτα στο πλάνο του Χοακίν Γκόμεθ.