Ρόμα: Τα τυπικά απομένουν για να ντυθεί στα «τζαλορόσο» ο Τσιμίκας!

Ποδοσφαιριστής της Ρόμα θα πρέπει να θεωρείται ήδη ο Κώστας Τσιμίκας!

Σύμφωνα με βρετανικά και ιταλικά δημοσιεύματα, οι «τζαλορόσι» τα έχουν βρει σχεδόν σε όλα με τη Λίβερπουλ για την απόκτηση του Έλληνα διεθνή και το μόνο που απομένει πλέον είναι να διευθετηθούν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες ώστε να ολοκληρωθεί το deal.

Όπως σημειώνεται μάλιστα, η επικείμενη συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων έχει να κάνει με τον μονοετή δανεισμό του 29χρονου αριστερού μπακ, το συμβόλαιο του οποίου θα καλύψει πλήρως ο ιταλικός σύλλογος.

Θυμίζουμε πως ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού βρίσκεται στο «Άνφιλντ» από το καλοκαίρι του 2020, μετρώντας σε αυτά τα πέντε χρόνια στον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ 115 συμμετοχές με 18 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις!