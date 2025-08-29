Η μυθική αποζημίωση που θα λάβει ο Μουρίνιο από τη Φενέρ και οι λόγοι αποχώρησής του

Με κάθε επισημότητα ο Ζοσέ Μουρίνιο και η Φενέρμπαχτσε χώρισαν τους δρόμους τους μετά από μια σεζόν. Η τουρκική ομάδα ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα το «διαζύγιο» μετά και τον αποκλεισμό της Φενέρ από την Μπενφίκα στα playoffs του Champions League.

«Ο Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος εκτελούσε τα καθήκοντά του από τη σεζόν 2024-2025, αποχώρησε από τον σύλλογό μας. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας μέχρι σήμερα και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη μελλοντική του πορεία».

Ο Μουρίνιο βέβαια, ο οποίος είχε ακόμα συμβόλαιο με την ομάδα, δεν θα φύγει με… άδειες τσέπες, αφού θα λάβει ως αποζημίωση 15 εκατομμύρια ευρώ! Στους 62 αγώνες που κάθισε στον πάγκο της Φενέρ, μέτρησε 37 νίκες, 14 ισοπαλίες και 11 ήττες.

Δημοσιεύματα στην Τουρκία πάντως αναφέρουν τους λόγους που αποφάσισε η Φενέρ να απομακρύνει τον Πορτογάλο προπονητή από τον πάγκο της και αυτοί δεν είναι και λίγοι.

Κύριος λόγος όπως αναφέραμε είναι ο αποκλεισμός της ομάδας από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι σχέσεις του «Special One» με τον πρόεδρο, Αλί Κοτς. Ο Κοτς συνήθιζε λοιπόν πριν από τα παιχνίδια να πηγαίνει είτε στο ξενοδοχείο, είτε στην προετοιμασία της Φενέρ και κάτι τέτοιο φαίνεται πως δεν άρεσε στον Μουρίνιο.

Τα πράγματα έγινα χειρότερα όταν πριν από το ματς με την Μπενφίκα, ο Πορτογάλος επέκρινε τη διοίκηση για καθυστέρηση στις μεταγραφές, ενώ ανέφερε πως δεν γνωρίζει τον αντιπρόεδρο Χάμντι Ακίν! Όπως αναφέρει η «Sabah», αυτές είναι μερικές από τις αιτίες που ξεχείλισαν το ποτήρι και η Φενέρμπαχτσε είπε… αντίο στον Ζοσέ Μουρίνιο.