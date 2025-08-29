Τέλος ο Μουρίνιο από τη Φενέρμπαχτσε!

Παρελθόν από τη Φενέρμπαχτσε αποτελεί ο Ζοσέ Μουρίνιο! Η ομάδα της Τουρκίας ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα το «διαζύγιο» με τον Πορτογάλο τεχνικό, ύστερα από μια σεζόν συνεργασίας τους.

Η Φενέρ τον ευχαρίστησε για την προσφορά του και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του. Όλο αυτό το διάστημα που ήταν ο Μουρίνιο στην ομάδα τα πράγματα δεν κύλησαν και τόσο ομαλά, τόσο μεταξύ του «Special One» με τη Φενέρ, όσο και με τους οπαδούς, που συχνά-πυκνά είχε έντονες αντιπαραθέσεις.

Η τουρκική ομάδα αποφάσισε λοιπόν μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από την Μπενφίκα στα playoffs του Champions League να χωρίσει τους δρόμους της με τον έμπειρο προπονητή.

Η ανακοίνωση της ομάδας:

«Ο τεχνικός διευθυντής της Επαγγελματικής Ποδοσφαιρικής Ομάδας μας, Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος εκτελούσε τα καθήκοντά του από τη σεζόν 2024-2025, αποχώρησε από τον σύλλογό μας. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας μέχρι σήμερα και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη μελλοντική του πορεία».