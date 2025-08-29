«Επιδόρπιο» με σούπερ ντέρμπι (πρόγραμμα και βαθμολογία)

Δύο σούπερ ντέρμπι (ΑΕΚ – ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ – Πάφος F.C.) περιλαμβάνει η δεύτερη αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan, ενώ τέσσερις συνολικά ομάδες (Ένωση, ΑΕΚ, Ομόνοια, Πάφος F.C.) θα δώσουν τον πρώτο τους αγώνα αφού δύο παιχνίδια στην πρεμιέρα αναβλήθηκαν λόγω των ευρωπαϊκών αγώνων.

Η αυλαία ανοίγει σήμερα με δύο παιχνίδια με πρώτο χρονικά τον αγώνα Ακρίτας – Ένωση και ακολουθεί το Απόλλων – Ε.Ν.Υ, ομάδες οι οποίες δέχτηκαν την ήττα στην πρεμιέρα και θέλουν σήμερα να προσθέσουν τους πρώτους βαθμούς στο ενεργητικό τους.

Αύριο υπάρχουν άλλα δύο παιχνίδια στο πρόγραμμα και την Κυριακή τρία με τα δύο μεγάλα ντέρμπι σε «Αρένα» και ΓΣΠ να συγκεντρώνουν τα φώτα της 2ης αγωνιστικής, ωστόσο το γεγονός ότι θα είναι η πρώτη εμφάνιση της Ομόνοιας στο πρωτάθλημα μεγαλώνει το ενδιαφέρον. Αναλυτικά: