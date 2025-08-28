ΒΙΝΤΕΟ: Αδιανόητη πάσα από τον Νίκολα Γιόκιτς!

Η Σερβία άρχισε το Ευρωμπάσκετ με μία «σβηστή» 30άρα κόντρα στην Εσθονία, όμως πέρα από τη νίκη της (98-64) ο κατά πολλούς κορυφαίος παίκτης του πλανήτη, Νίκολα Γιόκιτς, φρόντισε να δώσει το highlight της διοργάνωσης.

Η πάσα που έκανε στο ξεκίνημα του αγώνα, μπορεί να μην κατέληξε σε ασίστ μιας και ο Αβράμοβιτς έχασε το τρίποντο από την γωνία, έκανε όμως όλους του φιλάθλους να παραμιλάνε.

Μέχρι και ο επίσημος λογαριασμός του NBA... τρελάθηκε με τη no look πάσα του. «Νίκολα Γιόκιτς, κάνεις πλάκα;» έγραψε χαρακτηριστικά με το σχετικό βίντεο να έχει χιλιάδες αντιδράσεις!

