Τινάζει την... μπάνκα στον αέρα με ποσό ρεκόρ για τον Ίσακ η Λίβερπουλ!

Με την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου να βρίσκεται προ των πυλών, οι ομάδες κινούνται δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι για να προσθέσουν τις τελευταίες «πινελιές» στο ρόστερ τους.

Η Λίβερπουλ είναι αποφασισμένη να προσφέρει... γη και ύδωρ στη Νιούκαστλ για την αγορά του Αλεξάντερ Ίσακ, την ώρα όπου ο Σουηδός στράικερ έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους πως θέλει να αποχωρήσει από τις «καρακάξες».

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, οι «reds» σχεδιάζουν να καταθέσουν άμεσα πρόταση αγοράς του νεαρού σταρ έναντι του ποσού των 150 εκατομμυρίων ευρώ, deal το οποίο εφόσον ολοκληρωθεί, τότε θα είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία της Premier League!

Ο 25χρονος άσος θέλει μόνο Λίβερπουλ, έχει ασκήσει βέτο στη Νιούκαστλ με την οποία και δεν προπονείται μέχρι να βρεθεί λύση στην περίπτωσή του και όλα δείχνουν πως τα επόμενα 24ωρα είναι κρίσιμα για τη μεταγραφή!