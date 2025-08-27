ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το τέλειο timing, το τέλειο άγγιγμα, η τέλεια στιγμή!

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΝΕΖΟΣ

Δημοσιευτηκε:

Το τέλειο timing, το τέλειο άγγιγμα, η τέλεια στιγμή!

Η Πάφος έδειξε τον δρόμο και ζει το όνειρο...

Με γκολάρα του Ζάζα στο 89ο λεπτό, ισοφάρισε το ματς και, με τη νίκη στον πρώτο αγώνα στη Σερβία, πέταξε έξω τον Ερυθρό Αστέρα και εξασφάλισε τη θέση της στον ενιαίο όμιλο του Τσάμπιονς Λιγκ (η 3η κυπριακή ομάδα που το καταφέρνει!)

Αυτό που έκαναν όμως στην εκπνοή του αγώνα οι Πέπε και Ζάζα είναι συγκλονιστικό. Αυτή η φάση, αυτή η κομπίνα, άγγιξε το τέλειο...

Όσες φορές κι αν τη δούλεψαν στην προπόνηση, στο παιχνίδι είναι ακόμα πιο δύσκολο να βγει κι όμως, βγήκε, χαρίζοντάς μας μια στιγμή μαγείας. Και το πιο μάγκικο; Το λεπτό στο οποίο το έκαναν! Μετά από 90 λεπτά σωματικής και ψυχολογικής εξάντλησης!

Τι να πει κανείς γι' αυτό το στιγμιότυπο; Η σέντρα του Πέπε; Ο οποίος, για ακόμα ένα παιχνίδι, ήταν συγκλονιστικός.

Αυτή η ασίστ του Πορτογάλου ήταν μαγική, αλλά ακόμα πιο μαγικό ήταν το άγγιγμα του Ζάζα, μετά την εξαιρετική του κίνηση στην περιοχή του Ματέους!

Και όσοι λένε πως ο Βραζιλιάνος ήθελε να κάνει σέντρα, το διαψεύδει το βλέμμα του μετά το σουτ! Απευθείας μετά το βολέ κοίταξε την εστία, όχι τους συμπαίκτες του στη μικρή περιοχή.

Μια κομπίνα που, όσες φορές κι αν δουλεύτηκε, πιστεύω πως τόσο άρτιο αποτέλεσμα σαν αυτό που είδαμε χθες στο «ΑΛΦΑΜΕΓΑ» δεν είχαν ξαναδεί ούτε οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές της! Κι αυτό είναι το πιο όμορφο κομμάτι αυτής της ιστορίας!

 

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΠΑΦΟΣ FC

