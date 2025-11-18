Κούμαν: «Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές εθνικές ομάδες που να είναι καλύτερες από εμάς»

Η Ολλανδία προκρίθηκε με το καλύτερο δυνατό τρόπο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 που θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, επικρατώντας τη Δευτέρα (17/11) με 4-0 εντός έδρας της Λιθουανίας.

Οι Τιτζάνι Ρέιντερς, Κόντι Χάκπο, Τσάβι Σίμονς και Ντάνιελ Μάλεν, ήταν οι σκόρερ για τους γηπεδούχους και αυτή ήταν η πρώτη φορά που τέσσερις παίκτες της Premier League βρήκαν δίχτυα σε έναν μόνο αγώνα για τους «Οράνιε».

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ολλανδίας, Ρόναλντ Κούμαν, στις δηλώσεις του μετά τη λήξη της αναμέτρησης εμφανίστηκε αρκετά ευχαριστημένος από την απόδοση των παικτών του, μίλησε για τον ανταγωνισμό που υπάρχει στις τάξεις τους και έστειλε το δικό του μήνυμα στους φιλάθλους ενόψει του τουρνουά που θα ξεκινήσει τον Ιούνιο.

«Απλώς έχουμε μια σπουδαία ομάδα. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός και αυτό μπορεί να φανεί ξανά με τους παίκτες που μπαίνουν. Αυτές είναι δύσκολες επιλογές, επειδή υπάρχει τόση ποιότητα. Αν αυξήσουμε λίγο τις προσδοκίες μας ο ένας από τον άλλον, ώστε να γίνουμε ακόμη μεγαλύτεροι, πιο δυνατοί και καλύτεροι, τότε πολλά είναι δυνατά. Ο Βίρτζιλ παίζει ρόλο σε αυτό, ο Φρένκι παίζει ρόλο σε αυτό, ο Μέμφις παίζει ρόλο σε αυτό. Αυτός είναι ο πυρήνας της ομάδας μας»

«Αυτή η ομάδα μπορεί να παίξει τόσο καλά, γι' αυτό και μερικές φορές είναι δύσκολο να αποδεχτούμε ότι γίνονται και λάθη. Επειδή αν κάνεις αυτά τα λάθη κατά τη διάρκεια ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου, μπορεί να καταλήξεις να πας σπίτι σου. Και αυτό θα ήταν κρίμα, γιατί πρόκειται για μια σπουδαία ομάδα από άποψη ποιότητας. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές εθνικές ομάδες που να είναι καλύτερες από εμάς αυτή τη στιγμή», κατέληξε ο 63χρόνος τεχνικός.

Η Ολλανδία κέρδισε έξι από τους οκτώ προκριματικούς αγώνες της, έχοντας μείνει στην ισοπαλία μόνο δύο φορές εναντίον της Πολωνίας, η οποία τερμάτισε δεύτερη στον ίδιο όμιλο και εξασφάλισε μια θέση στα μπαράζ του Μαρτίου.

Το σύνολο του Κούμαν σκόραρε 27 γκολ σε αυτά τα παιχνίδια καταγράφοντας την δεύτερη καλύτερη επιθετική επίδοση, πίσω μόνο από την Νορβηγία που σκόραρε 37, με τα 16 από αυτά να έρχονται από τον Έρλινγκ Χάαλαντ.

