Πείθονται πιο εύκολα παρά τα... θεματάκια μας

Το ποδόσφαιρό μας έχει ανεβεί επίπεδο και αυτό πιστοποιείται από πολλές παραμέτρους. Όπως η παρουσία των ομάδων μας στην Ευρώπη, με συνεχόμενες παρουσίες σε ομίλους αλλά και το γεγονός ότι, ειδικά την τελευταία πενταετία, γίνεται «σφαγή» για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Είναι λοιπόν δύο καλές «αποδείξεις», που παίζουν ρόλο ώστε να πειστούν παίκτες για να έρθουν να παίξουν στην Κύπρο. Έχουμε τις παθογένειές μας και τα... θεματάκια μας, όμως γίναμε κάπως πιο γνωστοί και μπαίνουν πλέον στη διαδικασία να ρωτήσουν για την Κύπρο.

Σίγουρα, «σκάει» και το χρήμα, όμως και άλλες φορές το είχαν κάποιοι αλλά δεν μπορούσαν να πείσουν τον ενδιαφερόμενο.

Κρίστοφερ