«Λιοντάρι» από τα αποδυτήρια

Έδειξε με το καλημέρα τις προθέσεις του ο Μόργκαν Φεριέρ, ο οποίος ήταν αρκετά ορεξάτος και δραστήριος στην πρεμιέρα της ΑΕΛ απέναντι στο Ολυμπιακό στο «Alphamega Stadium»

Δεν ήταν μόνο το ότι σημείωσε δύο, το ένα εκ των οποίων ήταν τρομερό.

Ήταν η γενικότερη παρουσία του που άφησε ευχαριστημένους τους φίλους της ΑΕΛ. Ο 30χρονος Άγγλος επιθετικός, ο οποίος πέρσι αγωνιζόταν στην Ομόνοια Αραδίππου, συστήθηκε με τον καλύτερο τρόπο στον κόσμο της ομάδας.