Πάει φορτσάτη στην Κροατία η ΑΕΚ

Φουριόζα πάει στην Κροατία η εντυπωσιακή ΑΕΚ! Κάνοντας επίδειξη δύναμης μέσα στο ΓΣΠ, κέρδισε πιο εύκολα από ό,τι θα περίμενε και ο πιο αισιόδοξος οπαδός της τον Ολυμπιακό (1-4) και πάει με την καλύτερη ψυχολογία στον αγώνα της ερχόμενης Πέμπτης κόντρα στη Ριέκα. Ήταν η τρίτη σερί νίκη της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, που τη διατηρεί σε επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Και έχοντας πιο βατό θεωρητικά πρόγραμμα, μπορεί με το τέλος του α΄ γύρου να είναι και στο πρώτο σκαλοπάτι. Ο αγώνας στη Λευκωσία «τέλειωσε» πριν καλά καλά ξεκινήσει για τους κιτρινοπράσινους. Ήταν η 4η εκτός έδρας επιτυχία στο πρωτάθλημα, η οποία «κτίστηκε» από το πρώτο κιόλας 15λεπτο, όταν η απόλυτα κυνική και αποτελεσματική ΑΕΚ πήρε προβάδισμα τριών τερμάτων!

Οι παίκτες του Ιμανόλ Ιδιάκεθ παρουσιάστηκαν σοβαροί από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, μη επιτρέποντας στους μαυροπράσινους να ελπίζουν ότι θα μπορούσαν να διεκδικήσουν κέρδος από το παιχνίδι. Αφού, λοιπόν, σκόραραν τέσσερις φορές στο πρώτο 45λεπτο, στην επανάληψη έριξαν ρυθμούς κι έκαναν συντήρηση δυνάμεων ενόψει του αγώνα που ακολουθεί για τη League Phase του Conference League. Και αυτό φάνηκε στην επανάληψη, αφού η ΑΕΚ δεν είχε την ίδια επιθετικότητα.

Ξανά ο Ναούμ

Ο Σαμπορίτ επέστρεψε στο βασικό σχήμα, ενώ φανέλα βασικού για δεύτερο σερί παιχνίδι φόρεσε ο Ναούμ. Χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Αμίν. Ο Μιλίτσεβιτς πέτυχε το 6ο του γκολ στο πρωτάθλημα αλλά το πρώτο που δεν ήταν από την άσπρη βούλα. Οι Καμπρέρα, Εκπολό και Γκαρσία ήταν μεν στην αποστολή αλλά δεν πήραν καθόλου χρόνο συμμετοχής. Ενδεχομένως να αγωνιστούν στον αγώνα της ερχόμενης Πέμπτης, οπόταν αναμένεται να είναι σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας.

Πεντάρα η Ριέκα

Πάντως, σε τρομερή φόρμα φαίνεται πως βρίσκεται και η επόμενη αντίπαλος της ΑΕΚ στην Ευρώπη, η Ριέκα, η οποία το περασμένο Σάββατο συνέτριψε με το πελώριο 5-0 την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος της Κροατίας Χάιντουκ Σπλιτ για τη 14η αγωνιστική. Ωστόσο το άσχημο ξεκίνημα την κρατά χαμηλά αφού είναι στην 5η θέση και στο -12 από την 1η θέση.

