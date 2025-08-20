68 νίκες στην Ευρώπη το «τριφύλλι»... και συνεχίζει!

Σημαντικό ευρωπαϊκό επίτευγμα για την Ομόνοια, η οποία μετά τη νίκη με 5-0 επί της Αράζ, έφτασε τις 68 συνολικά επιτυχίες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Πιο αναλυτικά, οι «πράσινοι» ενημερώνουν με ανάρτηση τους στα ΜΚΔ πως μετρούν 17 νίκες σε επίπεδο Champions League και Κυπέλλου Πρωταθλητριών, 37 νίκες σε Europa League, Κύπελλο UEFA και Κύπελλο Κυπελλούχων, ενώ έχουν προσθέσει ακόμη 14 νίκες στο ενεργητικό τους μέσω του Europa Conference League.