Πάφος, Ομόνοια, ΑΕΚ, Άρης = Εκτόξευση!

Με την Ομόνοια και την ΑΕΚ να βρίσκονται με το ενάμιση πόδι (να μην πούμε και με τα δύο και να είμαστε υπερβολικοί!) στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και τον Άρη να διεκδικεί την πρόκριση απέναντι στην ΑΕΚ Αθηνών, η Κύπρος έχει τη μοναδική ευκαιρία να βελτιώσει κι άλλο τη βαθμολογία της στην UEFA.

Είναι γι' αυτόν τον λόγο που, παρότι η Ομόνοια και η ΑΕΚ έχουν αποκτήσει ένα εξαιρετικό προβάδισμα στα πρώτα παιχνίδια, είναι σημαντικό αμφότερες να πάρουν και πάλι θετικό αποτέλεσμα απόψε.

Όσο για τον Άρη, παρά τις δυσκολίες, έχει τα φόντα για την υπέρβαση κι αυτό το έχει αποδείξει και άλλες φορές!

Ας ευχηθούμε, οι τρεις κυπριακές ομάδες να ακολουθήσουν τον δρόμο που χάραξε η Πάφος FC αυτή την εβδομάδα και να πάρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.