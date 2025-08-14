Με την ίδια σοβαρότητα και προσοχή στην τελική ενέργεια το «τριφύλλι» στην Πολωνία

Έφτασε η μεγάλη ώρα του Παναθηναϊκού! Απόψε το βράδυ (21:00), οι «πράσινοι» διασταυρώνουν τα ξίφη τους με τη Σαχτάρ στο «Reymana Stadium» της Κρακοβίας, στο δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Πριν από μία εβδομάδα, οι δύο ομάδες έμειναν στη «λευκή» ισοπαλία στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, με το «τριφύλλι» να εμφανίζεται «διαβασμένο», περιορίζοντας σε μεγάλο βαθμό τα επιθετικά «ατού» των Ουκρανών.

Από την άλλη πλευρά, το σύνολο του Ρουί Βιτόρια «σπατάλησε» για ακόμη ένα φετινό ευρωπαϊκό παιχνίδι μεγάλες ευκαιρίες για να πετύχει το γκολ, με χαρακτηριστικότερη όλων εκείνη του Σφιντέρσκι στο 80ο λεπτό.

Απόψε, ο Παναθηναϊκός καλείται να φορέσει το... καλό ευρωπαϊκό του κοστούμι, να εμφανίσει στον αγωνιστικό χώρο όλες τις αρετές που ξεδίπλωσε στο πρώτο ματς και να κρατήσει σε «χαμηλές στροφές» την πάντα επικίνδυνη Σαχτάρ, με το μεγάλο ζητούμενο να είναι η αποτελεσματικότητα και η εκμετάλλευση των τελικών προσπαθειών.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, εκτός αποστολής έμεινε ο Φίλιπ Τζούριτσιτς - όπως φυσικά και ο Τάσος Μπακασέτας που είναι εκτός λίστας - με τον Σέρβο μεσοεπιθετικό να ταλαιπωρείται ακόμα από ενοχλήσεις στη γάμπα. Αντίθετα, στην αποστολή για την Πολωνία συμπεριλήφθηκε ο αρχηγός της ομάδας, Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος και αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής.

«Θέλουμε να παίξουμε ένα επιθετικό ποδόσφαιρο ανεξαρτήτως τη δυναμικότητα του αντιπάλου. Για την δυναμικότητα του αντιπάλου έχω πει πολλές φορές πως είναι ίσως η καλύτερη ομάδα της φάσης αυτής. Δεν έχω πρόβλημα να παραδεχθώ πως η Σαχτάρ Ντόνετσκ είναι μία πολύ καλή ομάδα με ποιοτικούς παίκτες και λειτουργίες. Θέλει να έχει την μπάλα στα πόδια της κοντά στην περιοχή του αντιπάλου και να δημιουργεί, όπως κι εμείς. Θεωρώ πως ο αντίπαλος θα παίξει με τον ίδιο τρόπο με το πρώτο ματς. Εμείς πρέπει να τον δυσκολέψουμε όταν έχει την μπάλα, να μην του επιτρέψουμε να την κυκλοφορεί και να κλέψουμε μπάλες. Αντίθετα όταν την έχουμε εμείς θα πρέπει να αποφεύγουμε τα λάθη και να προσπαθούμε να επιτεθούμε», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ρουί Βιτόρια στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα.

Από την άλλη τώρα, οι Ουκρανοί θα παραταχθούν με έξι σημαντικές απουσίες, καθώς, ο Αρντά Τουράν δεν θα έχει στη διάθεσή του Κέβιν, Κρίσκιβ και Λασινά Τραορέ που είχαν χάσει και το πρώτο ματς, όπως και τους Εγκινάλντο, Πεδρίνιο και Σουντάκοφ.

Να σημειωθεί πως η Σαχτάρ προέρχεται από την κυριακάτικη εκτός έδρας ισοπαλία με σκορ 3-3 κόντρα στην Καρπάτι Λβιβ για το πρωτάθλημα, με τους «πορτοκαλί», αφενός να δείχνουν για ακόμη μία φορά τις επιθετικές τους αρετές, αφετέρου, παρουσίασαν πολλά κενά στο ανασταλτικό τους παιχνίδι.

Πηγή: sport-fm.gr