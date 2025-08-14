Θύμα ρατσιστικής επίθεσης ο Τελ, θα κινηθεί νομικά η Τότεναμ!

Το χαμένο πέναλτι του Μάτις Τελ στην σχετική διαδικασία, στον χθεσινό τελικό με την Παρί Σεν Ζερμέν και την ήττα στο ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, ήταν η αιτία να γίνει θύμα ρατσιστικής επίθεσης.

Συγκεκριμένα, ο 20χρονος επιθετικός των «σπιρουνιών» έγινε αποδέκτης ουκ ολίγων αρνητικών σχολίων στα social media, με την Τότεναμ να καταδικάζει φυσικά το γεγονός.

Παράλληλα, ο λονδρέζικος σύλλογος ενημέρωσε μέσω επίσημης ανακοίνωσης ότι θα κινηθεί νομικά, απέναντι σε όσους επιτέθηκαν στον Τελ, παρότι οι περισσότεροι ήταν «ανώνυμοι».