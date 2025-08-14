Θύμα ρατσιστικής επίθεσης ο Τελ, θα κινηθεί νομικά η Τότεναμ!
Ρατσιστική επίθεση εναντίον του Ματίς Τελ κατήγγειλε η Τότεναμ, μετά το χαμένο πέναλτι στον χθεσινό τελικό με την Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ ενημέρωσε ότι θα κινηθεί νομικά.
Το χαμένο πέναλτι του Μάτις Τελ στην σχετική διαδικασία, στον χθεσινό τελικό με την Παρί Σεν Ζερμέν και την ήττα στο ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, ήταν η αιτία να γίνει θύμα ρατσιστικής επίθεσης.
Συγκεκριμένα, ο 20χρονος επιθετικός των «σπιρουνιών» έγινε αποδέκτης ουκ ολίγων αρνητικών σχολίων στα social media, με την Τότεναμ να καταδικάζει φυσικά το γεγονός.
Παράλληλα, ο λονδρέζικος σύλλογος ενημέρωσε μέσω επίσημης ανακοίνωσης ότι θα κινηθεί νομικά, απέναντι σε όσους επιτέθηκαν στον Τελ, παρότι οι περισσότεροι ήταν «ανώνυμοι».