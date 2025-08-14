ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεν... υπάρχει μεγάλο δίλημμα για Ρομπέρζ

Δεν πρόκειται ο Ιδιάκεθ να ρισκάρει τη συμμετοχή του.

Ο Βαλεντίν Ρομπέζ νιώθει καλύτερα και δεν αποκλείεται να επιστρέψει στη δράση στον αποψινό (22:00) επαναληπτικό αγώνα της ΑΕΚ απέναντι στην Λέγκια, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. 

Ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ θα περιμένει μέχρι και την τελευταία στιγμή για να διαπιστώσει αν ο ποδοσφαιριστής μπορεί να αγωνιστεί είτε ως βασικός, είτε ως αλλαγή. 

Ωστόσο, το δεδομένο είναι ένα: Ο Ισπανός προπονητής δεν πρόκειται να ρισκάρει τη συμμετοχή του πολύπειρου Γάλλου κεντρικού αμυντικού. Ιδίως μετά το 4-1 του πρώτου αγώνα δεν έχει κανέναν λόγο να το κάνει δεδομένου ότι θα ακολουθήσουν (εκτός απροόπτου), τα κρίσιμα παιχνίδια για τα πλέι οφ του Europa League.

Με λίγα λόγια μόνο αν ο παίκτης είναι... 100% έτοιμος θα αγωνιστεί στην αποψινή αναμέτρηση.

