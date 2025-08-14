Συγκινητική ανακοίνωση από την Ανόρθωση για τη βάρβαρη τουρκική εισβολή:

«51 χρόνια από το μαύρο ξημέρωμα του ξεριζωμού. 51 χρόνια από εκείνο το πρωινό της 14ης Αυγούστου, όταν στις 3:00 τα ξημερώματα δόθηκε η εντολή: «Η Αϊσέ μπορεί να πάει διακοπές».

Οι βάρβαροι, μετά το μήνυμα, εξορμούν προς δύο κατευθύνσεις: προς την Αμμόχωστο ανατολικά και προς τη Μόρφου δυτικά. Στις 18:00 το απόγευμα της 16ης Αυγούστου, ο Αττίλας ολοκληρώνει το έγκλημα. Οι βάρβαροι σφάγιασαν, βίασαν, βασάνισαν, ενώ 200.000 Ελληνοκύπριοι εκτοπίστηκαν από τα σπίτια τους.

Πόνος, οργή, θυμός, μα και άσβεστος πόθος για επιστροφή. Μπορεί να κατάφεραν να πάρουν τις περιουσίες μας, μα ποτέ δεν θα πάρουν την ψυχή μας. Μπήκαν στα σπίτια μας, πατούν το χώμα που μας ανάστησε, μα ποτέ δεν θα υποτάξουν το μυαλό και την καρδιά μας. Δεν ξεχνά κανείς. Στόχος ζωής, η επιστροφή. Κράτα γερά, μάνα, και τα παιδιά σου θα ’ρθουν.

Ανόρθωση – Αμμόχωστος – Επιστροφή»