Καμπανάκι… κυπριακό!!

Το έκανε χρησιμοποιώντας τις εμφανίσεις τόσο της Πάφου κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου (και όχι μόνο) αλλά και το πρώτο ματς της ΑΕΚ με την Λέγκια.

Η σχετική τοποθέτηση του Σέρβου προπονητή της Ένωσης:

«Είδαμε ότι οι κυπριακές ομάδες είναι καλές και δεν πρέπει να τις υποτιμήσουμε, το είδαμε με την Πάφο και την ΑΕΚ Λάρνακας, δεν θα επιτρέψω να τους υποτιμήσουμε γιατί είδαμε στο πρώτο ματς ότι υποφέραμε, είδαμε ότι δεν είναι απλά μια κυπριακή ομάδα, είναι μια διεθνής ομάδα από τον ιδιοκτήτη μέχρι τον φροντιστή και πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει για να πάρουμε την πρόκριση»

ψ