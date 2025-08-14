ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νέα Σαλαμίνα: «Η επιστροφή της αγαπημένης μας πόλης στους νόμιμους κατοίκους της είναι αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Νέα Σαλαμίνα: «Η επιστροφή της αγαπημένης μας πόλης στους νόμιμους κατοίκους της είναι αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα»

«Το προδοτικό πραξικόπημα που είχε προηγηθεί, άνοιξε τον δρόμο για την τουρκική εισβολή».

Ανακοίνωση από τη Νέα Σαλαμίνα για τη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής:: 

«Καταδίκη δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής Η 14η Αυγούστου 1974 αποτελεί ακόμα μια μαύρη σελίδα στην ιστορία του τόπου μας και ώρα μηδέν για κάθε Αμμοχωστιανό. Εκείνη την αποφράδα μέρα, με την έναρξη της δεύτερης φάσης της παράνομης τουρκικής εισβολής – του «Αττίλα ΙΙ» – η ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ μας, αφού πρώτα προδόθηκε, ύστερα παραδόθηκε στον τουρκο εισβολέα.

Το προδοτικό πραξικόπημα που είχε προηγηθεί, άνοιξε τον δρόμο για την τουρκική εισβολή. Η 14η Αυγούστου 1974 ήταν το τελειωτικό χτύπημα: η πληγή που χαράχτηκε βαθιά και παραμένει ανοιχτή στις ψυχές των απανταχού Αμμοχωστιανών.

Χιλιάδες αναγκάσθηκαν να φύγουν άρον-άρον από την αγαπημένη τους πόλη, αφήνοντας πίσω σπίτια, γειτονιές, αναμνήσεις και όνειρα, παίρνοντας μαζί τους μόνο την ελπίδα της σύντομης επιστροφής· μια ελπίδα που παραμένει ζωντανή και ανεκπλήρωτη, μισό αιώνα μετά. Σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ και ολόκληρος ο ερυθρόλευκος λαός ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ ΑΠΕΡΙΦΡΑΣΤΑ και με τον πλέον κατηγορηματικό και έντονο τρόπο τη 2η φάση της τουρκικής εισβολής και επαναλαμβάνουν ότι: η επιστροφή της αγαπημένης μας πόλης στους νόμιμους κατοίκους της είναι αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα και ιστορική επιταγή.

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι, η Αμμόχωστος – η Βασιλεύουσα – συνεχίζει και θα συνεχίσει να ζει στη μνήμη και στην καρδιά όσων την έζησαν, αλλά και των νεότερων που δεν την γνώρισαν, μα την κουβαλούν ως κληρονομιά και χρέος. Για τη ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, η μνήμη αυτή δεν είναι απλώς ιστορία· είναι ΥΠΟΣΧΕΣΗ και ΚΑΘΗΚΟΝ. Γι’ αυτό, το Σωματείο μας θα ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ να αγωνίζεται, να κρατά άσβεστη τη φλόγα της επιστροφής και να υπηρετεί αδιάκοπα τον ανυποχώρητο πόθο να δούμε ξανά την πόλη μας ελεύθερη και ζωντανή. Η ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΔΕΝ ΞΕΓΡΑΦΕΤΑΙ, ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΙΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΗ ΛΗΘΗ».

 

«

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

LIVE: ΑΕΚ Αθηνών - Άρης 0-0

ΑΡΗΣ

|

Category image

Χωρίς αλλαγή ο Ιδιάκεθ

ΑΕΚ

|

Category image

Και πως να μην χαμογελάνε...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δικός του ο Νατέλ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Χαμός στο φιλικό με τη Νάπολι, ο Κόντε μπήκε μέσα στο γήπεδο και την «έπεσε» στον Ελ Κααμπί

Ελλάδα

|

Category image

«ΜΠΑΜ» η ΑΕΛ με Λέο Νατέλ!

ΑΕΛ

|

Category image

Ανακοίνωσε αλλαγές στα φιλικά της η Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ντι Μάρτζιο: «Ο Καλάμπρια άναψε πράσινο για συμφωνία με Παναθηναϊκό»

Ελλάδα

|

Category image

Η εντεκάδα της ΑΕΚ Αθηνών

Ελλάδα

|

Category image

Η εντεκάδα του Άρη στην «ΟΠΑΠ Αρένα»

ΑΡΗΣ

|

Category image

LIVE: Ομόνοια - Αράζ 4-0

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τρελαμένος Νιλ Λένον στην συναυλία των Oasis!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με έναν γνώριμο έπιασε ντουζίνα η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

«Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε για Σαντιό Μανέ»

Ελλάδα

|

Category image

Επέστρεψε στην ΑΕΛ ο Νταβόρ!

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη