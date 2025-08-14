Νέα Σαλαμίνα: «Η επιστροφή της αγαπημένης μας πόλης στους νόμιμους κατοίκους της είναι αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα»

Ανακοίνωση από τη Νέα Σαλαμίνα για τη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής::

«Καταδίκη δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής Η 14η Αυγούστου 1974 αποτελεί ακόμα μια μαύρη σελίδα στην ιστορία του τόπου μας και ώρα μηδέν για κάθε Αμμοχωστιανό. Εκείνη την αποφράδα μέρα, με την έναρξη της δεύτερης φάσης της παράνομης τουρκικής εισβολής – του «Αττίλα ΙΙ» – η ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ μας, αφού πρώτα προδόθηκε, ύστερα παραδόθηκε στον τουρκο εισβολέα.

Το προδοτικό πραξικόπημα που είχε προηγηθεί, άνοιξε τον δρόμο για την τουρκική εισβολή. Η 14η Αυγούστου 1974 ήταν το τελειωτικό χτύπημα: η πληγή που χαράχτηκε βαθιά και παραμένει ανοιχτή στις ψυχές των απανταχού Αμμοχωστιανών.

Χιλιάδες αναγκάσθηκαν να φύγουν άρον-άρον από την αγαπημένη τους πόλη, αφήνοντας πίσω σπίτια, γειτονιές, αναμνήσεις και όνειρα, παίρνοντας μαζί τους μόνο την ελπίδα της σύντομης επιστροφής· μια ελπίδα που παραμένει ζωντανή και ανεκπλήρωτη, μισό αιώνα μετά. Σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ και ολόκληρος ο ερυθρόλευκος λαός ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ ΑΠΕΡΙΦΡΑΣΤΑ και με τον πλέον κατηγορηματικό και έντονο τρόπο τη 2η φάση της τουρκικής εισβολής και επαναλαμβάνουν ότι: η επιστροφή της αγαπημένης μας πόλης στους νόμιμους κατοίκους της είναι αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα και ιστορική επιταγή.

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι, η Αμμόχωστος – η Βασιλεύουσα – συνεχίζει και θα συνεχίσει να ζει στη μνήμη και στην καρδιά όσων την έζησαν, αλλά και των νεότερων που δεν την γνώρισαν, μα την κουβαλούν ως κληρονομιά και χρέος. Για τη ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, η μνήμη αυτή δεν είναι απλώς ιστορία· είναι ΥΠΟΣΧΕΣΗ και ΚΑΘΗΚΟΝ. Γι’ αυτό, το Σωματείο μας θα ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ να αγωνίζεται, να κρατά άσβεστη τη φλόγα της επιστροφής και να υπηρετεί αδιάκοπα τον ανυποχώρητο πόθο να δούμε ξανά την πόλη μας ελεύθερη και ζωντανή. Η ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΔΕΝ ΞΕΓΡΑΦΕΤΑΙ, ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΙΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΗ ΛΗΘΗ».

