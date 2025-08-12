Με σφραγίδα... κυπριακή

Η Πάφος FC είναι στα πλέι οφ του Champions League και ασφαλώς το γεγονός αυτό και αποτελεί σπουδαίο επίτευγμα.

Και πρωταγωνιστές αυτής της επιτυχίας είναι και δύο Κύπριοι. Ο τερματοφύλακας Νεόφυτος Μιχαήλ και ο αριστερός μπακ Κώστας Πηλέας. Ο πρώτος πήρε από... σπόντα το πρόσταγμα αφού λίγο πριν τη διεξαγωγή των πρώτων αγώνων πωλήθηκε ο Ίβουτσιτς. Ο δεύτερος από την άλλη κέρδισε την εμπιστοσύνη του Καρσέδο παρόλο που αποκτήθηκε για τη θέση εκεί ο Λάνγκα.

Τόσο ο Μιχαήλ όσο και ο Πηλέας έχουν βάλει τη σφραγίδα τους που έχει το σήμα της χώρα μας.