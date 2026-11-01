H ατάκα του Παπαδόπουλου για τον Οκκά και τις ομάδες πιο κάτω

Η Ομόνοια Αραδίππου απέδειξε και απέναντι στον ΑΠΟΕΛ ότι είναι ένας σκληροτράχηλος αντίπαλος, κάτι που έθιξε και ο προπονητής των γαλαζοκιτρίνων, Νίκος Παπαδόπουλος.

«Συγχαρητήρια στον αντίπαλο και τον συνάδελφο μου τον Γιάννο Οκκά. Έχει πολύ καλή ομάδα» ανάφερε στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, γενικεύοντας στη συνέχεια το σχόλιο του»:

«Γενικά οι ομάδες που είναι πιο κάτω κάνουν πιο όμορφο το πρωτάθλημα».