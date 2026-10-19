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Όαση ο Σάββα με το μαγικό αριστερό!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ένα ονειρικό πρώτο μέρος...

Σκόραρε το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού, σέρβιρε το δεύτερο και του ακυρώθηκε ακόμη ένα, με το μαγικό του αριστερό πόδι.

Ο λόγος για τον Ζάνο Σάββα ο οποίος τράβηξε τα βλέμματα στο α΄ ημόχρονο, στο ματς με την Ομόνοια. Οι μαυροπράσινοι είχαν εννιά τελικές και σχεδόν σε όλες ήταν μέσα στις φάσεις ο 20χρονος μεσοεπιθετικός ο οποίος κουβαλά εμπειρία από Serie A, με τη φανέλα της Τορίνο. Ήταν όαση, ταλαιπωρόντας σε πολλές φάσης, τον Μπάλκοβετς αλλά και τους αμυντικούς των πρασίνων.

Να σημειωθεί πως ήταν το πρώτο παιχνίδι που ξεκίνησε στην ενδεκάδα ενώ μετρά ακόμη ένα εξαιρετικό γκολ απέναντι στoν Άρη, με εκτέλεση φάουλ.

Χ.Χ

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