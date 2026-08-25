Ο κύβος ερρίφθη: Ο Ρούμπεν Σεγιές είναι ο νέος τιμονιέρης της ΑΕΚ

Ο κύβος ερρίφθη καi η ΑΕΚ έχει από σήμερα νέο προπονητή. Η ομάδα της Λάρνακας ανακοίνωσε την πρόσληψη του 43χρονου Ισπανού κόουτς Ρούμπεν Σεγιές. Αναλυτικά η ανακοίνωση του συλλόγου:

«Η AEK LARNACA FC LTD ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας για τον επόμενο ένα χρόνο με τον Ισπανό Rubén Sellés, για τη θέση του προπονητή της ποδοσφαιρικής μας ομάδας.Ο 43χρονος (15/06/1983), γεννημένος στη Βαλένθια, ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα το 2008 ως μέλος του τεχνικού επιτελείου του Άρη Θεσσαλονίκης, ενώ ακολούθησε η Villarreal.

Στη συνέχεια εργάστηκε στα τεχνικά επιτελεία των Shinnik Yaroslavl, Neftçi, Strømsgodset, Qarabağ, Aarhus GF και FC Copenhagen, ενώ τη σεζόν 2020/21 εργάστηκε ως πρώτος προπονητής στη Valencia U18.Το 2022 μετακόμισε στην Αγγλία για λογαριασμό της Southampton, όπου αρχικά εργάστηκε ως βοηθός προπονητή και στη συνέχεια ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας στην Premier League. Ακολούθησαν οι Reading, Hull City και Sheffield United, ενώ τελευταίος σταθμός της προπονητικής του καριέρας ήταν η Real Zaragoza στην Ισπανία.

Η οικογένεια της ΑΕΚ τον καλωσορίζει και του εύχεται κάθε επιτυχία».