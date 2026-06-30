Ελλαδικό... ρεύμα στον ΑΠΟΕΛ μετά τον Λημνιό

Η επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του Δημήτρη Λημνιού από τον ΑΠΟΕΛ δεν αποτελεί απλώς μια πολύ καλή μεταγραφή, αλλά το ξεκάθαρο σύνθημα για τη φιλοσοφία που αναμένεται να επικρατήσει φέτος στον Αρχάγγελο.

Ο 28χρονος εξτρέμ αναμένεται να είναι μόνο η αρχή από μια σειρά ελλαδιτών ποδοσφαιριστών που θα… κατηφορίσουν στην Κύπρο για χάρη του ΑΠΟΕΛ.

Η εξήγηση είναι απλή και κρύβεται στα πρόσωπα που κρατούν τα κλειδιά του προγραμματισμού. Ο νέος αθλητικός διευθυντής, Ζήσης Βρύζας, και ο προπονητής της ομάδας, Νίκος Παπαδόπουλος, γνωρίζουν άριστα την ελληνική αγορά.

Έχουν στρέψει εκεί το ενδιαφέρον τους, αναζητώντας παίκτες με ποιότητα, κίνητρο και προσωπικότητα. Ο Λημνιός άνοιξε τον χορό, και όλα δείχνουν ότι οι επόμενες κινήσεις των γαλαζοκιτρίνων θα έχουν επίσης… άρωμα Ελλάδας.