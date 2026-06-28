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Τον Μάιο ο... λογαριασμός για τις μεταγραφές

ΓΗΠΕΔΟ

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Τον Μάιο ο... λογαριασμός για τις μεταγραφές

Το γρασίδι είναι ο καθρέφτης.

Όσες μεταγραφές και αν γίνουν, το σημαντικό σε όλες τις ομάδες, είναι αυτοί που θα γίνουν μέλη του ρόστερ, να ανταποκριθούν. Σαφώς όταν «πληρώνεις», ενδεχομένως να πάρεις κάτι καλό, όμως αυτό δεν ισχύει πάντα και είδαμε κατά καιρούς, πολλοί παίκτες να έρχονται μετά βαΐων και κλάδων και να αποδεικνύονται «πατάτες».

Τον Μάιο λοιπόν γίνεται ο... λογαριασμός και αυτό οφείλουν να το καταλάβουν τόσο οι διοικήσεις όσο και ο κόσμος των ομάδων. Ότι δηλαδή δεν μπορείς να πανηγυρίζεις για μία μεταγραφή, αν δεν αποδειχθεί ουσιαστική στο γρασίδι. Και φέτος πάντως παρατηρείται κύμα ξενομανίας, παρά τις εξαγγελίες των ομάδων για «επένδυση» στην ακαδημία.

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