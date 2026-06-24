BINTEO: Εκνευρίστηκε ο Κριστιάνο όταν του έγινε ερώτηση για τον Μέσι

Ακόμη μία κορυφή για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο σούπερ σταρ της Πορτογαλίας βρήκε δίχτυα απέναντι στο Ουζμπεκιστάν για τη 2η αγωνιστική του Μουντιάλ και έγινε στα 41 του ο πρώτος παίκτης που σκοράρει σε έξι Παγκόσμια Κύπελλα.

Σε μία τέτοια βραδιά για τον ίδιο, ο «CR7» άκουσε δημοσιογράφο στη μικτή ζώνη να του λέει «Χθες ο Μέσι...», αλλά δεν τον άφησε να ολοκληρώσει αναφέροντας «επόμενη ερώτηση…».

Ακολούθως ερωτήθηκε και πάλι για τα ρεκόρ του Αργεντινού και απάντησε «Δεν θα μπορούσα να ενδιαφέρομαι λιγότερο για άλλους… Σκόραρε και ο Εμπαπέ».

😅𝐋𝐚 𝐯𝐢𝐫𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐚𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐚𝐥 𝐬𝐞𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐠𝐮𝐧𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢



‼️Justo después de escuchar el nombre del argentino, sin embargo, no quiso saber nada más. "Siguiente pregunta", respondió rápidamente, sin dejar acabar al periodista pic.twitter.com/jyFqcDDS6I — Diario SPORT (@sport) June 23, 2026