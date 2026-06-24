BINTEO: Εκνευρίστηκε ο Κριστιάνο όταν του έγινε ερώτηση για τον Μέσι
ΓΗΠΕΔΟ
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«Δεν θα μπορούσα να ενδιαφέρομαι λιγότερο για άλλους…»
Ακόμη μία κορυφή για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο σούπερ σταρ της Πορτογαλίας βρήκε δίχτυα απέναντι στο Ουζμπεκιστάν για τη 2η αγωνιστική του Μουντιάλ και έγινε στα 41 του ο πρώτος παίκτης που σκοράρει σε έξι Παγκόσμια Κύπελλα.
Σε μία τέτοια βραδιά για τον ίδιο, ο «CR7» άκουσε δημοσιογράφο στη μικτή ζώνη να του λέει «Χθες ο Μέσι...», αλλά δεν τον άφησε να ολοκληρώσει αναφέροντας «επόμενη ερώτηση…».
Ακολούθως ερωτήθηκε και πάλι για τα ρεκόρ του Αργεντινού και απάντησε «Δεν θα μπορούσα να ενδιαφέρομαι λιγότερο για άλλους… Σκόραρε και ο Εμπαπέ».
😅𝐋𝐚 𝐯𝐢𝐫𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐚𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐚𝐥 𝐬𝐞𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐠𝐮𝐧𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢— Diario SPORT (@sport) June 23, 2026
‼️Justo después de escuchar el nombre del argentino, sin embargo, no quiso saber nada más. "Siguiente pregunta", respondió rápidamente, sin dejar acabar al periodista pic.twitter.com/jyFqcDDS6I
🚨 Cristiano Ronaldo when asked once again and again about Messi: “I couldn’t care less about others... Mbappé also scored”. pic.twitter.com/yNrz6p3GhX— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026