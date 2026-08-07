«Αγγίζει» τον Εζρί Κόνσα η Άρσεναλ!

Οι «κανονιέρηδες» βρίσκονται μια ανάσα από την απόκτηση του 28χρονου Αγγλου αμυντικού, ο οποίος παρουσιάζεται από τα βρετανικά μέσα ενθουσιασμένος με την νέα προοπτική που απλώνεται στην καριέρα του.

Ενθουσιασμός επικρατεί και στις τάξεις της Άρσεναλ καθώς πέρα από την αξία του ποδοσφαιριστή, θεωρείται μιας πρώτης τάξεως «κάλυψη» για τα μετόπισθεν των πρωταθλητών, εώς ότου επιστρέψει από τον τραυματισμό του ο Γουίλιαν Σαλιμπά.

sdna.gr