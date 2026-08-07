Μπαρτσελόνα: Λανσάρει άρωμα & σε καλεί να φτιάξεις το δικό σου από τις θρυλικές στιγμές των «μπλαουγκράνα»!

Το ποδόσφαιρο δεν αποτυπώνεται μονάχα στον πίνακα του σκορ, στο ίδιο το παιχνίδι και τις αναμνήσεις που «χτίζει» κανείς βλέποντάς το.

Είναι πολλά περισσότερα από όλα αυτά, όπως οι μυρωδιές του φρεσκοκομμένου χορταριού, αλλά και του φαγητού κάθε σταδίου, οι ήχοι από τις εξέδρες και τους χιλιάδες θεατές, αλλά και η μοναδική ατμόσφαιρα που βιώνουν οι απανταχού ποδοσφαιρόφιλοι μέσα στο δικό τους «σπίτι»!

Πάνω σε αυτή τη βάση, η Μπαρτσελόνα πήρε την απόφαση να λανσάρει το δικό της άρωμα!

Οι πρωταθλητές Ισπανίας γνωστοποίησαν στους φίλους της ομάδας πως θα κυκλοφορήσουν το δικό τους «μπλαουγκράνα» άρωμα σε περιορισμένες εκδόσεις, το οποίο και θα αποτυπώνει καθοριστικές και ιστορικές στιγμές του συλλόγου!

Έχοντας ως βάση το φρεσκοκομμένο χορτάρι, το περγαμόντο, το σανδαλόξυλο, το βετιβέρ, αλλά και της βανίλιας, το άρωμα της Μπάρτσα φιλοδοξεί να χαρίσει στους οπαδούς της μια μοναδική οσφρητική ταυτότητα συνυφασμένη με το «Καμπ Νου»!

Μάλιστα, δίνει τη δυνατότητα σε όποιον επιθυμεί να δημιουργήσει το δικό του Μπαρτσελόνα-άρωμα που θα του θυμίζει τις μεγαλύτερες στιγμές του συλλόγου σε La Liga και Ευρώπη!

sport-fm.gr