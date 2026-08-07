Επίσημο: Δανεικός στη Φιορεντίνα από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Μασταντουόνο

Σε μια πολύ σημαντική προσθήκη για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής προέβη η Φιορεντίνα.

Το απόγευμα της Παρασκευής (07/08) οι «βιόλα» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Φράνκο Μασταντουόνο, με τον νεαρό Αργεντινό να μετακομίζει στην Ιταλία με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι «μερένχες» και ο 18χρονος στράικερ πήραν από κοινού την απόφαση να δοθεί δανεικός για έναν χρόνο σε άλλη ομάδα ώστε να πάρει παιχνίδια στα πόδια του και να εξελίξει το παιχνίδι του, μιας και φέτος δεν υπολογιζόταν στα πλάνα του Ζοσέ Μουρίνιο για τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Στην πρώτη του χρονιά στο «Μπερναμπέου», ο άλλοτε παίκτης της Ρίβερ Πλέιτ κατέγραψε 3 γκολ και μία ασίστ σε σύνολο 35 εμφανίσεων σε όλες τις διοργανώσεις.

sport-fm.gr