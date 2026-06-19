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Νίκος Παπαδόπουλος ο πρώτος μετά τον Μικ ΜακΚάρθι!

ΓΗΠΕΔΟ

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Νίκος Παπαδόπουλος ο πρώτος μετά τον Μικ ΜακΚάρθι!

Η σχέση του προπονητή του ΑΠΟΕΛ προ εξαετίας με τον νέο τεχνικό της ομάδας...

Όπως ανακοίνωσε ο ΑΠΟΕΛ ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι ο νέος προπονητής της ομάδας.

Στον Ελλαδίτη τεχνικό δόθηκε συμβόλαιο διάρκειας δύο χρόνων, κάτι που στους γαλαζοκίτρινους έχει να συμβεί εδώ και πολλά χρόνια.

Συγκεκριμένα, ο τελευταίος που υπέγραψε συμβόλαιο με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους ήταν ο Μικ ΜακΚάρθι, ο οποίος είχε αναλάβει τον Νοέμβριο του 2020, βάζοντας την τζίφρα του σε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2022.

Από εκεί και πέρα, Σάββας Πουρσαϊτίδης, Σωφρόνης Αυγουστή, Βλάνταν Μιλόγεβιτς, Ρικάρντο Σα Πίντο, Νταβίντ Γκαγιέγο, Χοσέ Ντομίγκες, Μανόλο Χιμένεθ και Πάμπλο Γκαρσία, τα συμβόλαιά τους προνοούσαν συνεργασία για μία χρονιά.

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