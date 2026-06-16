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Η... εμφάνιση Όλτρα που ξεθώριασε γρήγορα

ΓΗΠΕΔΟ

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Η... εμφάνιση Όλτρα που ξεθώριασε γρήγορα

Ήδη οι ιθύνοντες κοιτούν προς άλλες κατευθύνσεις

Η επιλογή προπονητή είναι ένα θέμα που αποτελεί προτεραιότητα στην Ανόρθωση. Αν και δεν μπορούν να γίνουν μεταγραφές λόγω του εμπάργκο, ο «εκλεκτός» θα πρέπει να έχει λόγο ως προς κάποιες αποφάσεις που αφορούν το ρόστερ καθώς αυτός θα το καθοδηγεί. Και όσο καλύτερα γνωρίζει την κυπριακή πραγματικότητα, τόσο πιο λίγο χρόνο θα χρειαστεί για προσαρμογή. 

Στην ομάδα της Αμμοχώστου κοίταξαν έντονα μία γνώριμη επιλογή, αυτή του Χοσέ Λουίς Όλτρα. Ωστόσο ο Ισπανός προπονητής ο οποίος δούλεψε για ενάμιση περίπου χρόνο (Ιούλιο 2022-Νοέμβριο 2023) στην ΑΕΚ, με την οποία κατέγραψε 68 παιχνίδια, σε Κύπρο και Ευρώπη, δεν ήταν «ζεστός» και ουσιαστικά είπε ευγενικά όχι. Έτσι ήδη οι ιθύνοντες κοιτούν προς άλλες κατευθύνσεις. 

Δεν θα υπάρξει βιασύνη, όμως από την άλλη δεν θέλουν να τραβήξει αρκετά το όλο θέμα. Ευελπιστούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας να κλείσει αυτό το μέτωπο.

Την ίδια ώρα οι ιθύνοντες προσπαθούν να καλύψουν και άλλα κενά, που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία της ομάδας.

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Η... εμφάνιση Όλτρα που ξεθώριασε γρήγορα

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