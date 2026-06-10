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Όσο έψαχναν τους Σενεγαλέζους από την κορυφή ως τα νύχια, για τους Ισπανούς είχε υποδοχή με... πάρτι!

ΓΗΠΕΔΟ

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Όσο έψαχναν τους Σενεγαλέζους από την κορυφή ως τα νύχια, για τους Ισπανούς είχε υποδοχή με... πάρτι!

Με πολύ διαφορετικό τρόπο υποδέχονται τις ομάδες στα μέρη του φετινού Μουντιάλ

Από τη μια αυστηρά μέτρα ασφαλείας και ένα πρωτόκολλο στις ΗΠΑ που οφείλει να τηρηθεί στον απόλυτο βαθμό και από την άλλη η χαλαρότητα των Μεξικανών.

Την πρώτη κατηγορία βίωσαν οι διεθνείς της εθνικής ομάδας της Σενεγάλης, αλλά και οι Βέλγοι με την άφιξή της αποστολής στις πόλεις όπου έχουν αποφασίσει να καταλύσουν κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σε πλήρη αντίθεση, το Μεξικό υποδέχθηκε με μουσικές και χορούς την εθνική ομάδα της Ισπανίας, προκαλώντας και πιο έντονο συναίσθημα ευφορίας και θετικής διάθεσης στους «φούριας ρόχας».

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