Προορισμός... Ρουμανία!

Γι' άλλη μία φορά επιβεβαιώνεται ότι από τη Ρουμανία παρακολουθούν και ρίχνουν τα δίχτυά τους προς το κυπριακό ποδόσφαιρο.

Δύο από τις πρώτες μεταγραφές του καλοκαιριού αφορούν τη μετακίνηση δύο συμπατριωτών μας στο πρωτάθλημα της Ρουμανίας. Ο τέως τερματοφύλακας της Πάφος FC, Νεόφυτος Μιχαήλ, συνεχίζει την καριέρα του στην Κλουζ, ενώ ο Ευαγόρας Αντωνίου, μετά την αποχώρηση από τον ΑΠΟΕΛ, ανακοινώθηκε από την Άρτζες Πιτέστι.

Στη Ρουμανία, από το περασμένο καλοκαίρι, βρίσκεται και ο Ανδρέας Καρώ που παίζει στη Χέρμανστατ (σ.σ. αν και υπάρχουν πληροφορίες για επιστροφή στην Κύπρο), καθώς και ο Μαρίνος Τζιωνής στην Ούτα Αράντ.

Στο παρελθόν πέρασαν κι άλλοι ποδοσφαιριστές, ενώ μέχρι τον περασμένο Μάρτιο διέπρεπε ως προπονητής ο Ηλίας Χαραλάμπους, ο οποίος σε μία τριετία στη Στεάουα πανηγύρισε τίτλους και είχε ευρωπαϊκές διακρίσεις.

Σ.Σ.