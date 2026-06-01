Χρόνια Πολλά Ολυμπιακέ!

Γενέθλια μέρα η σημερινή (1/6) για τον Ολυμπιακό ο οποίος συμπληρώνει 95 χρόνια.

Η ανάρτηση του Τακτακαλά:

Διαβάζουμε από την Polignosi

Αθλητικό Σωματείο της Λευκωσίας. Ιδρύθηκε το 1931 από μια ομάδα νέων, κυρίως αποφοίτων του Παγκυπρίου Γυμνασίου, με κοινά ιδανικά και ενδιαφέροντα, στις γνωστές Κάτω Ενορίες της Λευκωσίας, οι οποίες αποκαλούνται και Τακτακαλάς. . Οι ιδρυτές του «Ολυμπιακού» ανέδειξαν και διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποτελούσαν οι: Οδυσσέας Ιωάννου και Μίκης Μιχαηλίδης (διοικητικό τμήμα), Κώστας Καλησπέρας και Νίκος Πετρίδης (αθλητικό τμήμα) και Σωτήρης Μιχαηλίδης και Οδυσσέας Ιωάννου (φιλολογικό τμήμα). Ο «Ολυμπιακός» ιδρύθηκε ως αθλητικό-μουσικό-φιλολογικό σωματείο και οι πρωταρχικοί του στόχοι ήσαν: α) η προώθηση του αθλητισμού, β) η οργάνωση κοινωνικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, γ) η δημιουργία κατασκηνώσεων.

Από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ίδρυσής του, ο «Ολυμπιακός» δημιούργησε ορχήστρα δωματίου, μαντολινάτα και χορωδία και έδινε παραστάσεις στο «θέατρο Παπαδοπούλου» υπό τη διεύθυνση του Γιάγκου Μιχαηλίδη.

Το σωματείο έχει να επιδείξει πλούσια εθνική δράση. Λίγους μήνες μετά την ίδρυσή του, οι αγγλικές αποικιακές αρχές το έκλεισαν, λόγω συμμετοχής μελών του στην εξέγερση που είναι γνωστή ως Οκτωβριανά. Ο «Ολυμπιακός» ξαναλειτούργησε ύστερα από ένα χρόνο. Στη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα του 1955-59 το σωματείο διέθετε μαχητικό τμήμα νεολαίας, από το οποίο ξεπήδησαν αγωνιστές, μερικοί από τους οποίους έπεσαν στον αγώνα. Συγκεκριμένα θυσιάστηκαν στο βωμό της ελευθερίας τα πιο κάτω μέλη του:

Χαράλαμπος Μούσκος που σκοτώθηκε – κι ήταν ο πρώτος Κύπριος αντάρτης που έπεσε σε σύγκρουση με το βρετανικό κατοχικό στρατό – στις 15 Δεκεμβρπίου 1955 στο Μερσινάκι των Σόλων, ύστερα από ενέδρα που στήθηκε κατά των Άγγλων.

Νίκος Γεωργίου, από το Παλαιχώρι, που υπέκυψε στις 25 Ιανουαρίου 1957 στα φρικτά βασανιστήρια που υποβλήθηκε από Άγγλους ανακριτές στα κρατητήρια των Πλατρών.

Σταύρος Στυλιανίδης, ο κατασκευαστής βομβών της ΕΟΚΑ που σκοτώθηκε στις 18 Αυγούστου 1957 στο κρησφύγετό του, στο χωριό Επισκοπιό, από έκρηξη νάρκης που κατασκεύαζε με τον Καραίσκο και Α.Θεοφάνους.

Kώστας Λοίζου, που πέθανε στο χωριό Κάμπος στις 28 Ιανουαρίου 1958, από εγκαύματα που υπέστη ύστερα από επίθεση που διενήργησε η αντάρτική του ομάδα κατά του Κεντρικού αστυνομικού σταθμού.

Νίκος Κατσαρής, αντάρτης της ΕΟΚΑ, που πέθανε λίγο μετά την λήξη του απελευθερωτικού αγώνα.

Παντελής Κατελάρης σκοτώθηκε στις 18 Ιανουαρίου 1958 στον Άη Γιάννη της Μαλούντας, στο κρησφύγετο του κατά την ώρα που κατασκεύαζε νάρκη η οποία εξερράγη.

Στις 7 Ιουνίου 1958 Τουρκοκύπριοι περικύκλωσαν το οίκημα του «Ολυμπιακού» και το πυρπόλησαν, με την ανοχή των Άγγλων. Το οίκημα στο οποίο στεγάζεται σήμερα ο «Ολυμπιακός», στην ακριτική περιοχή Αγίου Κασσιανού-Χρυσαλινιώτισσας, εγκαινιάστηκε στις 25 Νοεμβρίου 1973.

ΚΟΠ

Όσον αφορά τον αθλητικό τομέα, ο «Ολυμπιακός» είναι από τα ιδρυτικά μέλη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) και από το 1934 άρχισε να αγωνίζεται στο πρωτάθλημα Α' κατηγορίας. Κατέκτησε το πρωτάθλημα αυτό τρεις φορές (1966-67, 1968-69 και 1970-71) και ισάριθμες φορές συμμετέσχε στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Α' εθνικής κατηγορίας. Επίσης αγωνίστηκε τρεις φορές στο Κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης. Το 1977 κέρδισε το Κύπελλο Κύπρου και αγωνίστηκε στο Κύπελλο κυπελλούχων Ευρώπης. Επίσης αγωνίστηκε δυο φορές στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ ως δευτεραθλητής. Το 1967 κατέκτησε την ασπίδα Πάκκου.

2000-2010

Την σεζόν 2000 – 2001 με τον Χριστόφορο Τορναρίτη να αναλαμβάνει ως Πρόεδρος της ομάδας, ο Ολυμπιακός δημιουργεί μια εξαιρετική ομάδα και ολοκληρώνει την σεζόν στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας, μόλις 3 βαθμούς πίσω από την πρωταθλήτρια Ομόνοια.

Η επιτυχία αυτή δίνει μετά από 24 χρόνια Ευρωπαϊκό Εισιτήριο στον Ολυμπιακό και αγωνίζεται ξανά στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ, πετυχαίνονται μάλιστα την πρώτη νίκη στην ιστορία του αλλά και την πρώτη του πρόκριση.

Ο Ολυμπιακός για τις επόμενες 4 σεζόν με εξαίρεση την σεζόν 2003-04 τερματίζει στην πρώτη πεντάδα του πρωταθλήματος.

Στην συνέχεια όμως η ομάδα αντιμετωπίζοντας μεγάλα οικονομικά προβλήματα κατέληξε να παλεύει κάθε σεζόν για την παραμονή της στην Α’ Κατηγορία. Μετά από μια καταστροφική σεζόν την χρονιά 2007-08, ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην τελευταία θέση της βαθμολογίας για πρώτη φορά στην ιστορία του με αποτέλεσμα την διαβάθμιση στην Β’ κατηγορία για τρίτη φορά στην ιστορία του.

Το σωματείο προσπάθησε να αναδιοργανωθεί και να επιστρέψει δυνατότερο από αυτή την περιπέτεια.

2010-2020

Μετά από 2 σεζόν στην Β κατηγορία, ο Ολυμπιακός καταφέρνει να επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία. Την σεζόν 2010-2011 με Πρόεδρο τον Πέτρο Σάββα και προπονητή τον Πάμπο Χριστοδούλου δημιουργείται μια πολύ ισχυρή ομάδα που σκορπά τρόμο από την επιθετική της ικανότητα. Έχοντας πολύ καλή παρουσία, και έχοντας την τρίτη καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός τερματίζει στην 8η θέση, ενώ φτάνει μέχρι τα προημιτελικά του κυπέλλου.

Την σεζόν 2011-12, ο Ολυμπιακός τερματίζει στην 10η θέση.

Την σεζόν 2012-13 ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει την χρονιά με αφαίρεση 3 βαθμών λόγω τιμωρίας από την ΦΙΦΑ αφού το σωματείο δεν μπόρεσε να περάσει τα Οικονομικά κριτήρια. Ο Ολυμπιακός υποβιβάζεται στην Β’ Κατηγορία για 4η φορά στην ιστορία του, στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, όντας ισόβαθμος με την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας.

Την επόμενη σεζόν (2013-2014), ο Ολυμπιακός ξεκινά την χρονιά και πάλι με αφαίρεση βαθμών, αυτή την φορά με -6. ο Ολυμπιακός λόγω των πολλών οικονομικών προβλημάτων επιλέγει ως έδρα του πλέον το Μακάρειο Στάδιο σε μια προσπάθεια μείωσης των εξόδων. Πρόεδρος της ομάδας αναλαμβάνει ο Δήμος Γεωργιάδης ενώ Προπονητής αναλαμβάνει ο πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας Κώστας Σεραφείμ, ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες του αφιλοκερδώς, σε μια προσπάθεια για αναδιοργάνωση της ομάδας. Από τους παλιούς ποδοσφαιριστές, παρέμειναν στην ομάδα μόνο ο Αρχηγός Νικόλας Νικολάου και ο δεύτερος αρχηγός Κυριάκος Πολυκάρπου. Η υπόλοιπη ομάδα στελεχώνεται μόνο με ποδοσφαιριστές ηλικίας κάτω των 21 ετών. Κατά την διάρκεια της σεζόν, η ομάδα δέχεται ακόμα μια ποινή από την Ουέφα με αφαίρεση ακόμα 3 βαθμών. Ο Ολυμπιακός τερματίζει στην 6η θέση.

Την σεζόν 2014-2015 ο Ολυμπιακός με Πρόεδρο τον Μάριο Μαυρίκιο ξεκινά και πάλι με αφαίρεση 3 βαθμών ενώ στην πορεία του επιβάλλεται αφαίρεση ακόμα 3 βαθμών. Ο Ολυμπιακός παλεύει με τα δυσβάσταχτα χρέη και την ίδια ώρα έχοντας πάλι ποδοσφαιριστές κάτω των 21 ετών εκτός από τους 2 του Αρχηγούς, παλεύει για να παραμείνει στην κατηγορία. Τα καταφέρνει με μια εκτός έδρας νίκη στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Τις επόμενες 2 σεζόν, ο Ολυμπιακός με τον Κώστα Σεραφείμ να αναλαμβάνει ως Πρόεδρος του Σωματείου βάζει στόχο την επιστροφή του ξανά στην Α’ Κατηγορία. Ταυτόχρονα τίθεται ο μεγαλεπήβολος στόχος της εξόφλησης των χρεών του Ολυμπιακού προς παλιούς ποδοσφαιριστές αλλά και το κράτος έτσι ώστε ο Ολυμπιακός να καταστεί ένα υγιές οικονομικά σωματείο. Παλεύοντας ξανά με αφαιρέσεις βαθμών, ο Ολυμπιακός την σεζόν 2016-17 καταφέρνει τερματίζοντας στην τρίτη θέση να επιστρέψει μετά από 4 χρόνια στην Α’ Κατηγορία.

Η επιστροφή στην Ά Κατηγορία κράτησε μόνο για μια χρονιά. Λόγω εμπάργκο από την ΦΙΦΑ ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να κάνει μεταγραφές ποδοσφαιριστών ηλικίας πάνω από 18 χρονών, και θα έπρεπε μέχρι τον Ιανουάριο να παλέψει με τους υφιστάμενους του ποδοσφαιριστές. Στο τέλος της σεζόν ο Ολυμπιακός υποβιβάζεται.

Η επόμενη σεζόν 2018-2019 βρίσκει τον Ολυμπιακό στην Β Κατηγορία, αλλά ενδυναμωμένο διοικητικά από τον Χριστόφορο Τορναρίτη, ο οποίος αναλαμβάνει ρόλο Γενικού Αρχηγού του Ποδοσφαιρικού Τμήματος, ενώ ο Κώστας Σεραφείμ παραμένει στην θέση του Προέδρου. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην Ά κατηγορία τερματίζοντας στην δεύτερη θέση. Την ίδια ώρα, με την έλευση του Χριστόφορου Τορναρίτη κατέστει δυνατόν να ολοκληρωθεί ο πολυπόθητος στόχος της εξόφλησης των παλαιών οφειλών του Ολυμπιακού προς παλιούς ποδοσφαιριστές αλλά και στο κράτος.

Την σεζόν 2019-2020 ο Ολυμπιακός με προπονητή τον Πάμπο Χριστοδούλου δημιουργεί μια δυνατή ομάδα με Κύπριους αλλά και ξένους ποδοσφαιριστές. Η σεζόν όμως διακόπηκε λόγω της πανδημίας COVID-19 με την ομάδα να βρίσκεται στην 9η θέση.

Την σεζόν 2020-2021 πρόεδρος του Σωματείου αναλαμβάνει ο Αλέξης Μαυρομάτης ο οποίος μαζί με τον Χριστόφορο Τορναρίτη ως Γενικός Αρχηγός του Ποδοσφαιρικού Τμήματος και τον Κώστα Σεραφείμ στην θέση Τεχνικού Διευθυντή φτιάχνουν μια πολύ ισχυρή ομάδα. Το τέλος της σεζόν βρίσκει τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται για πρώτη φορά στην ιστορία του στο πρώτο γκρουπ (απο τον καιρό της δημιουργίας των play offs) του πρωταθλήματος και να τερματίζει στην 6η θέση μετά από αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Την ίδια χρονιά, μετά από εξαιρετική πορεία και αποκλειοντας τις ομάδες των Π.Ο Ξυλοτύμπου, Ε.Ν.Παραλιμνίου, Εθνικού Άχνας και ΑΕΛ Λεμεσού, ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στον Τελικό Κυπέλλου Κύπρου με αντίπαλο την ομάδα της Ανόρθωσης Αμμοχώστου. Στο τέλικό θα χάσει στην παράταση με 2-1, παρά την πολύ καλή του εμφάνιση. Παρόλη την ήττα, ο Ολυμπιακός κέρδισε το χειροκρότημα και τον σεβασμό όλου του φίλαθλου κόσμου της Κύπρου. Ενδεικτικό ήταν το παρατεταμένο χειροκρότημα των οπαδών της Ανόρθωσης στους παίκτες του Ολυμπιακού με την λήξη του αγώνα.

Αθλητικά ΤμήματαΤο σωματείο δημιούργησε επίσης τμήματα πετόσφαιρας, καλαθόσφαιρας, στίβου, επιτραπέζιας αντισφαίρισης και ποδηλασίας.

Το έμβλημα του σωματείου είναι το αντίσκηνο και χρώματα του το πράσινο και το μαύρο.

Το έμβλημα του Ολυμπιακού Λευκωσίας είναι το αντίσκηνο. Η ιδέα προέκυψε, αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του, "από την πρώτη κατασκηνωτική εξόρμηση του Σωματείου στην περιοχή που είναι το εξωκλήσι της Παναγιάς της Γλυκιώτισσας στην Κερύνεια. Ως χρώματα επιλέχθηκαν το μαύρο και το πράσινο. Το μαύρο για να θυμίζει το πένθος του Ελληνισμού της Κύπρου για τους πολλούς ξένους κατακτητές και το πράσινο για να συμβολίζει την ελπίδα και την πίστη του Κυπριακού ελληνισμού για ένωση με την μητέρα Ελλάδα".