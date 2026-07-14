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Εξαφάνισε τη Γαλλία και έκλεισε θέση στον μεγάλο τελικό η εκρηκτική Ισπανία

ΓΗΠΕΔΟ

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Εξαφάνισε τη Γαλλία και έκλεισε θέση στον μεγάλο τελικό η εκρηκτική Ισπανία

Από ένα γκολ στα δύο ημίχρονα και οι όποιες ελπίδες των Γάλλων έκαναν... φτερά

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία «πάτησε» την κατά γενική ομολογία καλύτερη ομάδα μέχρι σήμερα του Μουντιάλ, Γαλλία, κι έγινε η πρώτη φιναλίστ του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ 2026.

Στο «Ντάλας Στάντιουμ» η «ρόχα» έκανε «πάρτι» απέναντι στους «μπλε», ανήμερα της εθνικής τους εορτής, επικράτησε με 2-0 και 16 χρόνια μετά τη Νότια Αφρική θα έχει την ευκαιρία το βράδυ της Κυριακής (19/7, 22:00) να κατακτήσει ξανά το βαρύτιμο τρόπαιο απέναντι στο νικητή του δεύτερου χρονικά ημιτελικού της Τετάρτης (15/7, 22:00) ανάμεσα στην Αγγλία και στην Αργεντινή. Η Γαλλία θα αγωνιστεί στον «μικρό» τελικό (19/7) απέναντι στον ηττημένο του ίδιου ζευγαριού.

Όπως και το 2024 στον ημιτελικό του EURO της Γερμανίας (2-1), έτσι κι απόψε η Ισπανία «πέταξε έξω» τους Γάλλους και πάλι στην τετράδα, μόνο που αυτή τη φορά η διοργάνωση έχει σαφώς μεγαλύτερη βαρύτητα. Κυριολεκτικά αγνώριστη η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν, ακίνδυνη επιθετικά και με λάθη στην άμυνα δεν δικαιολόγησε σε καμία στιγμή του ματς τη φήμη του μεγάλου φαβορί που τη συνόδευε.

Με απίστευτη ψυραιμία και στα 90 λεπτά, τρομερή συνοχή σε όλες τις γραμμές της και τους Ρόδρι, Γιαμάλ να κάνουν τη διαφορά, η ομάδα του Λουίς Ντε λα Φουέντε νίκησε απόλυτα δίκαια και πλέον μπορεί βάσιμα να ονειρεύεται το τρόπαιο.

Μετά τα πρώτα 20 λεπτά που ο ρυθμός του αγώνα ήταν πολύ χαμηλός, ο ημιτελικός πήρε... φωτιά στο 22'. Για να συμβεί αυτό χρειάστηκε το τραγικό λάθος του Ντίνιε, ο οποίος στην προσπάθειά του να γυρίσει την μπάλα στον Μενιάν δεν είδε τον Γιαμάλ που ακολουθούσε τη φάση με αποτέλεσμα να τον ανατρέψει ξεκάθαρα.

Ο Μπάρτον υπέδειξε αμέσως το καθαρό πέναλτι και ο Ογιαρθάμπαλ το μετέτρεψε σε γκολ βάζοντας μπροστά στο σκορ την Ισπανία (1-0).

Τεράστια ευκαιρία για να κάνει το 2-0 έχασε η «Ρόχα» στο 38' με τον Ρουίθ, μετά από ασίστ του Γιαμάλ. Το πλασέ του μέσου της Παρί ΣΖ απομάκρυνε σε κόρνερ με σωτήρια προβολή ο Ουπαμεκανό. Το σκορ δεν άλλαξε στο πρώτο 45λεπτο, με τους Ίβηρες να πατάνε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, απέναντι σε μία... αγνώριστη Γαλλία.

Το σκηνικό του αγώνα, όχι μόνο άλλαξε στο δεύτερο μέρος, αντίθετα η «Ρόχα» με σωστό passing game και ψυχραιμία στο παιχνίδι της βρήκε τον τρόπο να «παγώσει» ξανά τους «Τρικολόρ». Από την εξαιρετική ασίστ του Όλμο , ο Πόρο που είχε προωθηθεί με ιδανικό πλασέ «έγραψε» το 2-0 στο 58', βάζοντας τις βάσεις για την πρόκριση στον τελικό.

Στο υπόλοιπο του ματς η Ισπανία κυριάρχησε, δεν επέτρεψε στους Γάλλους να απειλήσουν ούτε μία φορά την εστία του Σιμόν και απόλυτα δικαιολογημένα με το σφύριγμα της λήξης οι παίκτες της πανηγύρισαν τη μεγάλη πρόκριση.

ΓΑΛΛΙΑ (Ντιντιέ Ντεσάν): Μενιάν, Ντίνιε (72΄Ερντανέζ), Ουπαμεκανό, Κουντέ, Σαλιμπά (λ.τρ. Λακρουά), Τσουαμενί, Ραμπιό (46' Κονέ), Ντεμπελέ, Εμπαπέ, Ολίσε (72' Τσερκί), Μπαρκολά (57' Ντουέ).

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουίς Ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο (84' Γιορέντε), Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Ρουίθ (77' Πέδρι), Μπαένα (84' Ν. Γουίλιαμς), Ρόδρι, Όλμο (77' Μερίνο), Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ.

 

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