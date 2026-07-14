Νέα δεδομένα με Λουκάσεν!

Ο Μαέ έχει επίσημα ανακοινωθεί από τους Παφίτες και πλέον έχει «κλείσει» ο κατάλογος των ξένων.

Αυτό σημαίνει πως έχουν προκύψει νέα δεδομένα για τον Ντέρικ Λουκάσεν.

Θυμίζουμε πως η τελευταία ενημέρωση από την Πάφο, έλεγε πως ο διεθνής στόπερ ζήτησε χρόνο για να απαντήσει στην πρόταση των κυπελλούχων.

Συνεπώς, εάν απαντήσει θετικά, τότε θα πρέπει να αποχωρήσει κάποιος άλλος για να πάρει την θέση του.

Πάντως, στην Πάφο δεν έχουν κλείσει την πόρτα στον Λουκάσεν.