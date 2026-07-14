Δεν παίρνει παίκτη πάνω των 30 ο Άρης!
ΓΗΠΕΔΟ
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Επίσημη τοποθέτηση για τα μεταγραφικά στην ομάδα της Λεμεσού
Ο Άρης συνεχίζει με προσθήκες νεαρών ποδοσφαιριστών.
Ο Κώστας Παπαδόπουλος, μιλώντας στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0 αναφέρθηκε στις επόμενες κινήσεις αποκαλύπτωντας πως η ομάδα δεν θα πάρει ποδοσφαιριστή πάνω των 30 ετών.
Αναλυτικά:
«Από άποψη ηλικίας έχει πέσει σημαντικά ο μέσος όρος. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός των ανθρώπων που χειρίζονται τον προγραμματισμό. Είχαμε τονίσει ότι θα γίνει προσπάθεια να χτιστεί νεανική ομάδα, που θα είναι ανταγωνιστικοί».
«Δεν νομίζω να έρθουν παίκτες πάνω από 30 ετών. Η βάση μας θα είναι νεαροί παίκτες».