Δεν παίρνει παίκτη πάνω των 30 ο Άρης!

Ο Άρης συνεχίζει με προσθήκες νεαρών ποδοσφαιριστών.

Ο Κώστας Παπαδόπουλος, μιλώντας στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0 αναφέρθηκε στις επόμενες κινήσεις αποκαλύπτωντας πως η ομάδα δεν θα πάρει ποδοσφαιριστή πάνω των 30 ετών.

Αναλυτικά:

«Από άποψη ηλικίας έχει πέσει σημαντικά ο μέσος όρος. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός των ανθρώπων που χειρίζονται τον προγραμματισμό. Είχαμε τονίσει ότι θα γίνει προσπάθεια να χτιστεί νεανική ομάδα, που θα είναι ανταγωνιστικοί».

«Δεν νομίζω να έρθουν παίκτες πάνω από 30 ετών. Η βάση μας θα είναι νεαροί παίκτες».