Το… θαύμα που χρειάζεται η Τσέλσι για να παίξει στο Champions League

Η Τσέλσι εξακολουθεί να διατηρεί μαθηματικές ελπίδες για συμμετοχή στο επόμενο Champions League, όμως το σενάριο που την κρατά «ζωντανή» είναι μοναδικό και εξαιρετικά δύσκολο. Και μετά τη σημερινή βαριά ήττα από τη Φόρεστ στο «Στάμφορντ Μπριτζ», που βύθισε ακόμη περισσότερο την ομάδα στη βαθμολογία, η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη.

Για να βρεθούν οι «μπλε» στην κορυφαία διοργάνωση, πρέπει να συμβούν τρία πράγματα:

- η Άστον Βίλα να κατακτήσει το Europa League,

- να τερματίσει 5η στην Premier League

- και η Τσέλσι να κερδίσει τουλάχιστον δύο ακόμη παιχνίδια ώστε να ανέβει στην 6η θέση.

Μόνο τότε θα ενεργοποιηθεί το επιπλέον ευρωπαϊκό εισιτήριο που δίνει η UEFA στη χώρα του νικητή του Europa League, εφόσον αυτός δεν βρίσκεται στην τετράδα. Ένα σενάριο που παραμένει ανοιχτό, αλλά μοιάζει περισσότερο με… μακρινή πιθανότητα, ειδικά μετά το νέο στραβοπάτημα.