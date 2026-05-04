Ομάδα από τη Βόρεια Κορέα ταξιδεύει απευθείας στη Νότια για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια!

Η Naegohyang ταξιδεύει στη Σουγόν για τον ημιτελικό του Champions League γυναικών.

Ένα ιδιαίτερο και σπάνιο γεγονός ετοιμάζεται να γραφτεί στο ασιατικό ποδόσφαιρο, καθώς για πρώτη φορά μετά το 2018, ομάδα από τη Βόρεια Κορέα θα ταξιδέψει απευθείας στη Νότια Κορέα για επίσημο αγώνα!

Η ομάδα γυναικών της Naegohyang αναμένεται να φτάσει στο αεροδρόμιο της Ιντσόν στις 17 Μαΐου και θα κατευθυνθεί στη Σουγόν, όπου στις 20 Μαΐου θα αντιμετωπίσει την ομάδα γυναικών της Suwon στον ημιτελικό του Asian Women's Champions League, ένα κομβικό παιχνίδι, το οποίο βέβαια περνάει σε δεύτερη μοίρα.

Και αυτό γιατί τα τελευταία χρόνια, οι δύο χώρες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες -σε αθλητικό επίπεδο- μόνο σε ουδέτερο έδαφος, όπως η Κίνα ή η Ιαπωνία. Η συγκεκριμένη αποστολή σηματοδοτεί την πρώτη παρουσία βορειοκορεατικής ομάδας σε νοτιοκορεατικό έδαφος μετά τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Πιονγκτσάνγκ το 2018.

Σε μια περίοδο όπου η πολιτική επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένει ουσιαστικά παγωμένη, η άφιξη μιας αποστολής 39 ατόμων αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό.

 

 

