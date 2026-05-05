Λοσάδα: Το έκανε κι αυτό, αποδεικνύοντας πως ξέρει να… νικάει ακόμα και την ήττα!
Τελικά ο Αργεντινός ήξερε πώς ακριβώς να διαχειριστεί την πρώτη αποτυχία.
Το εντυπωσιακό αήττητο σερί του Ερνάν Λοσάδα στον Απόλλωνα είχε ενθουσιάσει τους πάντες στις τάξεις των κυανολεύκων, όμως πολλοί είχαν μια απορία: Πώς θα αντιδρούσε ο Αργεντινός στην πρώτη αποτυχία; Η ήττα από τον Άρη ήταν το κρίσιμο σημείο.
Εκεί λοιπόν, ο Λοσάδα έδωσε την απάντησή του. Δεν επέτρεψε στην απογοήτευση να επηρεάσει τους ποδοσφαιριστές. Αντίθετα, οδήγησε την ομάδα σε σημαντικές νίκες και στη μεγάλη πρόκριση επί του ΑΠΟΕΛ.
Ο 43χρονος προπονητής απέδειξε στην πράξη ότι δεν ξέρει μόνο να διαχειρίζεται τον ενθουσιασμό των επιτυχιών, αλλά και την πίεση μιας αποτυχίας. Αποτέλεσμα; Οι κυανόλευκοι είναι έτοιμοι να σφραγίσουν ευρωπαϊκό εισιτήριο!
